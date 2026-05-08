«Δεν είναι τρελογιατροί οι ψυχολόγοι»: Η καίρια παρέμβαση ρεπόρτερ του Mega με αφορμή την Αμμουδάρα

Ξέσπασε την ώρα της ζωντανής μετάδοσης ρεπόρτερ του MEGA, καλύπτοντας την τραγική υπόθεση της δολοφονίας του 21χρονου στην Αμμουδάρα, ουσιαστικά άλλο ένα περιστατικό βεντέτας στην Κρήτη.
Την ώρα του ρεπορτάζ, η δημοσιογράφος Ειρήνη Δραγάση ζήτησε λίγο χρόνο για μία παρέμβαση, σε σχέση με τον στιγματισμό της ψυχικής υγείας, λέγοντας: «Άκουσα ό,τι ειπώθηκε για την ψυχική υγεία τουλάχιστον στο νησί αυτό.
Αυτό που μου λένε τα άτομα με τα οποία μίλησα, είναι ότι πρέπει να αλλάξει ριζικά η ιδέα που έχουμε για την ψυχική υγεία. Δεν είναι τρελογιατροί οι ψυχίατροι, δεν είναι τρελογιατροί οι ψυχολόγοι.
Η οικογένεια και τη Αφροδίτης και του Κώστα (σ.σ. οι κατηγορούμενοι για τη δολοφονία), τους είχαν πιέσει να πάνε σε ψυχολόγο. Η Αφροδίτη πήγε μία φορά σε ψυχολόγο και τον άφησε. Είπε "εγώ δεν μπλέκομαι με τρελογιατρούς". Αν είχαν την κατάλληλη βοήθεια, μπορεί σήμερα ο Νικήτας να μην ήταν νεκρός».
- Αμμουδάρα: «Αν είχα χίλιες σφαίρες, χίλιες θα του έριχνα» - Αμετανόητος ο 54χρονος φονιάς του 21χρονου
