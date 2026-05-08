Αναμενόμενη χαρακτήρισε την ποινική μεταχείριση, προς τους κατηγορουμένους για τη δολοφονία στην Αμμουδάρα, ο συνήγορος υπεράσπισής τους, μετά τις απολογίες του 54χρονου που κατηγορείται για τον θανάσιμο τραυματισμό του 21χρονου με πυροβολισμούς, και της 56χρονης συζύγου του.

Οι απολογίες πραγματοποιήθηκαν χθες το απόγευμα, νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό για λόγους ασφαλείας, στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, ενώ αμέσως μετά και οι δύο κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, κατά το ΑΜΠΕ.

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο κ. Κοκοσάλης, η απολογία του βασικού κατηγορουμένου ήταν πολύωρη και πραγματοποιήθηκε υπό έντονη συναισθηματική φόρτιση.

Αμμουδάρα: Συγκρούεται με την υπεράσπιση η συμπεριφορά του φονιά

«Ήτανε μια απολογία πολύωρη, ειδικά του βασικού κατηγορουμένου με έντονη συγκινησιακή φόρτιση και με διακυμάνσεις στην ψυχολογία του» ανέφερε χαρακτηριστικά, απευθύνοντας έκκληση για ψυχραιμία.

Μάλιστα ο συνήγορος του φονιά κάλεσε όσους παρεμβαίνουν δημόσια να αποφεύγουν αναφορές σε μη επιβεβαιωμένα στοιχεία, τονίζοντας ότι τέτοιες τοποθετήσεις επιβαρύνουν το κλίμα. «Αφήστε τις οικογένειες να θρηνήσουν και να συνειδητοποιήσουν» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά της οικογένειας του 21χρονου θύματος, η δικηγόρος Αλεξάνδρα Σπανάκη υποστήριξε ότι πρόκειται για «προσχεδιασμένη εκτέλεση και μάλιστα με ιδιαίτερης απαξίας πράξεις περιύβρισης του νεκρού, καθώς ενώ ήταν το παιδί ήταν νεκρό το χτυπούσε και το κλωτσούσε».

Όπως επίσης ανέφερε η κ. Σπανάκη, τα στοιχεία της δικογραφίας και τα πορίσματα των πραγματογνωμόνων δεν επιβεβαιώνουν τους ισχυρισμούς των κατηγορουμένων σε σχέση με το τροχαίο δυστύχημα, στο οποίο έχασε τη ζωή του ο γιος του 54χρονου και πως σύμφωνα με τα στοιχεία τόσο του πραγματογνώμονα που διόρισε εκείνη, όσο και του πραγματογνώμονα που διορίστηκε με σχετική εντολή από Τροχαία, «συνετέλεσε ουσιωδώς η κατασκευή του δρόμου στο σημείο εκείνο, ώστε να εκτραπεί το όχημα και τελικώς να προσκρούσει σε παρακείμενη κολόνα» και πως η ταχύτητα του οχήματος δεν ξεπερνούσε όπως ανέφερε η ίδια, τα 70 χλμ. την ώρα.

Παράλληλα η δικηγόρος της οικογένειας απέρριψε κατηγορηματικά οποιαδήποτε αναφορά σε προκλητική συμπεριφορά του θύματος.

Σε ό,τι αφορά τα περιστατικά απειλών και επιθετικής συμπεριφοράς που είχαν προηγηθεί, μεταξύ άλλων τόνισε πως καταδεικνύουν ότι ο 21χρονος είχε στοχοποιηθεί.