«Δεν ήταν sea smoke»: Πώς προκλήθηκε το φαινόμενο της ομίχλης που κάλυψε τα πάντα

Ένα ασυνήθιστο και άκρως κινηματογραφικό φαινόμενο δημιουργήθηκε την Τετάρτη (19/8) στο Αιγαίο. Αρκετά νησιά των Κυκλάδων καλύφθηκαν με ένα πυκνό πέπλο ομίχλης και κάνοντας τα πλοία να ξεπηδούν μέσα από το θολό τοπίο και να μοιάζουν με στοιχειωμένα.

Μοναδικές εικόνες από τις Κυκλάδες.

Συνθήκες βαριάς ομίχλης επικράτησαν νωρίς το μεσημέρι της Τετάρτης 19/8 στο λιμάνι της Πάρου, στην Κίμωλο, τη Φολέγανδρο, την Ίο και τη Μήλο. Η ορατότητα ακόμα και σε κοντινή απόσταση ήταν αδύνατη και η προσέγγιση ή αναχώρηση των πλοίων μετατράπηκε σε πραγματικό άθλο.

«Δεν ήταν sea smoke», λέει ο Κολυδας

Οι περισσότερες αναφορές το συνέδεσαν με το φαινόμενο sea smoke. Ωστόσο, ο μετεωρολόγος Θεόδωρος Κολυδάς εξήγησε πως στην πραγματικότητα οι συνθήκες που επικρατούσαν στις Κυκλάδες ήταν αντίθετες από αυτές που προκαλούν το φαινόμενο.

Όπως εξηγεί ο κ. Κολυδάς, για να δημιουργηθεί το φαινόμενο sea smoke απαιτείται ψυχρός αέρας να μετακινείται πάνω από αισθητά θερμότερη θάλασσα. Σε αυτή την περίπτωση, η θερμότητα του νερού αυξάνει την εξάτμιση και οι υδρατμοί συμπυκνώνονται όταν έρθουν σε επαφή με τον ψυχρό αέρα.

Στις Κυκλάδες, όμως, οι καιρικές συνθήκες ήταν διαφορετικές.

«Δεν ήταν sea smoke η σημερινή ομίχλη. Δεν πρόκειται για “sea smoke”, όπως αναφέρθηκε σε αρκετές δημοσιεύσεις. Το sea smoke απαιτεί ψυχρό αέρα που περνά πάνω από αισθητά θερμότερη θάλασσα.

Στην περίπτωση των Κυκλάδων συνέβη ουσιαστικά το αντίθετο: πολύ υγρός και κατά τόπους θερμότερος αέρας μεταφέρθηκε πάνω από σχετικά δροσερή θάλασσα 23–24°C. Η μικρή πρόσθετη ψύξη ήταν αρκετή ώστε ο αέρας να φθάσει στο σημείο δρόσου και να σχηματιστεί ομίχλη θαλάσσιας μεταφοράς (advection sea fog).



