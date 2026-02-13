«Δεν μπορούμε να επιβιώσουμε στα χωράφια μας»: Η έκκληση επιβίωσης των αγροτών μπροστά στη Βουλή

Θέση απέναντι από τη Βουλή πήραν από νωρίς το απόγευμα σήμερα, Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, αγρότες και από τα Χανιά ενόψει του Πανελλαδικού συλλαλητηρίου του ΠΑΜΕ.



Κρατώντας σημαίες που υψώνουν εδώ και χρόνια στους αγώνες τους, κατέφθασαν στην Αθήνα προκειμένου να διαμαρτυρηθούν, καθώς δεν θεωρούν ότι δικαιώθηκαν τα βασικότερα αιτήματά τους, παρά τον σκληρό αγώνα το τελευταίο διάστημα.



Την ασφυκτική κατάσταση που αντιμετωπίζουν υπογράμμισε στο Orange Press Agency ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Θεόδωρος Ραϊσάκης: «Μετά σχεδόν δύο μήνες στα μπλόκα, η κυβέρνηση συνεχίζει την κοροϊδία, λέγοντας ότι μας ικανοποίησε τα περισσότερα αιτήματα. Δυστυχώς, δεν μας έδωσε σχεδόν απολύτως τίποτα», είπε και πρόσθεσε:

«Ακόμα και για το ρεύμα, που είπε 7 λεπτά, τα μπλε τιμολόγια που δίνει -που είναι υποτίθεται σταθερά- είναι 8,5 λεπτά. Εμείς ζητούσαμε 7 και δεν μας έδωσε τίποτα. Για τις εγγυημένες τιμές, ούτε καν το συζήτησε. Για τα εμβόλια των ζώων που θανατώνονται, ούτε καν το συζήτησε. Για το κόστος παραγωγής, ούτε καν το συζήτησε».





Ο κ. Ραϊσάκης τόνισε ότι η παρατεταμένη κρίση που επικρατεί στην ύπαιθρο έχει φέρει τους αγρότες σε πλήρες αδιέξοδο και σε ένα σημείο «που πλέον δεν μπορούμε να επιβιώσουμε στα χωράφια μας. Πρέπει να σηκωθούμε να πάμε μετανάστες εμείς αν δεν μας δώσει κάτι· είμαστε τελειωμένοι».



Προκειμένου να δείξει πόσο απελπιστική είναι η κατάσταση ο πρόεδρος των αγροτών στα Χανιά ανέφερε πως το ταξίδι από την Κούραση νιώθουμε στα χωράφια μας που δεν πληρωνόμαστε τον κόπο που κάνουμε, δεν μπορούμε να πληρωθούμε την παραγωγή μας. Ο κ. Ραϊσάκης τόνισε ότι η παρατεταμένη κρίση που επικρατεί στην ύπαιθρο έχει φέρει τους αγρότες σε πλήρες αδιέξοδο και σε ένα σημείο «που πλέον δεν μπορούμε να επιβιώσουμε στα χωράφια μας. Πρέπει να σηκωθούμε να πάμε μετανάστες εμείς αν δεν μας δώσει κάτι· είμαστε τελειωμένοι».Προκειμένου να δείξει πόσο απελπιστική είναι η κατάσταση ο πρόεδρος των αγροτών στα Χανιά ανέφερε πως το ταξίδι από την Κρήτη , παρότι μεγάλο, επέφερε πολύ μικρή κόπωση μπροστά σε αυτό που βιώνουν καθημερινά: «, δεν μπορούμε να πληρωθούμε την παραγωγή μας.

Έκλεισε το Σύνταγμα για τους αγρότες

Παράλληλα, από το πρωί σήμερα (13/2) έχει ξεκινήσει η «κάθοδος των τρακτέρ» και αγρότες από όλη την Ελλάδα καταφθάνουν στο Σύνταγμα για το πανελλαδικό συλλαλητήριο.

Μετά από δύο μήνες στους δρόμους, μη εγκαταλείποντας ούτε κατά τη διάρκεια των εορτών, αγρότες και κτηνοτρόφοι επιστρέφουν και ζητούν μέτρα για το κόστος παραγωγής, αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος και ουσιαστικές παρεμβάσεις για την ευλογιά των προβάτων. Την ίδια στιγμή, ο «παλμός» στο κέντρο της Αθήνας, υπάρχει ήδη από τη συγκέντρωση των εργατικών κέντρων και συνδικάτων ενάντια στο νομοσχέδιο για τις Συλλογικές Συμβάσεις. Διαβάστε επίσης: Δεκάδες τρακτέρ στο κέντρο της Αθήνας για το συλλαλητήριο: Έκλεισε το Σύνταγμα για τους αγρότες Οι αγρότες, δεν αποτελούν ξεχωριστό μέρος της κινητοποίησης των συνδικάτων. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, με σύνθημα «εργατιά, αγροτιά, μια φωνή και μια γροθιά», εργαζόμενοι, συνδικάτα, ομοσπονδίες και σωματεία της Αττικής υποδέχονται τους αγρότες που έχουν αρχίσει να καταφθάνουν στη πλατεία Συντάγματος. Αγρότες από τον Έβρο και τη Φλώρινα έως την Κρήτη θα δώσουν δυναμικά το παρών. Ο αγώνας συνεχίζεται, όπως λένε, καθώς τα προβλήματα είναι πολλά. Οι αγρότες διαμαρτύρονται για το υπέρογκο κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές πώλησης των προϊόντων τους και ζητούν αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματός τους. Αγρότες: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας Το κέντρο, και οι δρόμοι προς το κέντρο, όπως προβλέπαμε ήδη από εχθές, έχει «φρακάρει». Κλειστή είναι η λεωφόρος Αμαλίας στο Σύνταγμα λόγω της συγκέντρωσης του ΠΑΜΕ, ενώ σύμφωνα με την αστυνομία βρίσκονται επίσης συγκεντρωμένοι περίπου 600 αγρότες. Σαράντα ένα τρακτέρ πέρασαν λίγο πριν από τις 3 μμ τα διόδια των Αφιδνών και κατευθύνονται προς το κέντρο της Αθήνας συνοδεία περιπολικού. Άλλα τρία τρακτέρ πέρασαν τα διόδια της Ελευσίνας, τα οποία βρίσκονται στην Αθηνών και Σπύρου Πάτση όπου έχουν σταθμεύσει επίσης περίπου 25 ταξί σε ένδειξη συμπαράστασης προς τους αγρότες.