Δεν πείθονται οι γείτονες του Βασίλη Μπισμπίκη: «Τα γλυκά ήταν… μπαγιάτικα»

Ο Βασίλης Μπισμπίκης είχε όλη την καλή διάθεση να πάει με γλυκά και τσουρέκι στους γείτονες στη Φιλοθέη, στους οποίους προκάλεσε ζημιές στα αυτοκίνητα αλλά και σε μάντρα, ζητώντας «συγγνώμη» και λέγοντας πως θα καλύψει ο ίδιος της ζημιές που δεν θα πληρώσει η ασφαλιστική, ωστόσο οι γείτονες δεν φαίνεται να πείθονται.

«Τα γλυκά ήταν μπαγιάτικα» είπε ένας εξ αυτών στην κάμερα, εξηγώντας πώς αυτή η επίσκεψη και η συμβολική κίνηση άργησε μία εβδομάδα. Το ίδιο σκεπτικό φαίνεται να έχει και μία γειτόνισσα του ηθοποιού, η οποία είναι ιδιοκτήτρια του σπιτιού, στο οποίος γκρέμισε τη μάντρα με το θηριώδες αγροτικό του.

Να σημειωθεί πως τη ζημιά στη μάντρα δεν την καλύπτει η ασφαλιστική, οπότε θα την χρεωθεί ο ίδιος ο Βασίλης Μπισμπίκης.

