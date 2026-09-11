«Δεν θέλω να με αγαπάνε, να με εκτιμάνε θέλω»: Η συγκλονιστική εξομολόγηση Μαζωνάκη στη «Ταράτσα του Φοίβου»

Μετά την παραμονή του στο Δρομοκαΐτειο και την περιπέτεια της υγείας του, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε κάνει μια από τις πιο μοναδικές εμφανίσεις του στη «Ταράτσα του Φοίβου».

Ο Φοίβος Δεληβοριάς είχε ετοιμάσει ένα special αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζωνάκη, με το κοινό να αποθεώνει τον τραγουδιστή ο οποίος έκανε για άλλη μια φορά ένα εξαιρετικό σόου.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης, εμφανώς φορτισμένος από την αποδοχή του κόσμου, μίλησε για τον προσωπικό αγώνα που δίνει ο καθένας μας, χωρίς να κρίνει τουςς άλλους με βάση τον τ΄ροπο που ο ίδιος τους βλέπει.

«Ο καθένας να κάνει τον αγώνα του και να μην κρίνει τους άλλους. Και επιτέλους πάψτε να κρίνετε με το πώς βλέπετε εσείς τους άλλους. Γι' αυτό δεν θέλω να με αγαπάνε, να με εκτιμάνε θέλω», είχε πει χαρακτηριστικά, με το κοινό να ξεσπά σε χειροκρότημα. Έπειτα ευχαρίστησε τον Φοίβο για την πρόσκληση λέγοντας πως ο τραγουδιστής «ενώνει τον κόσμο της μουσικής».

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«Αν υπάρχει ένας κόσμος στον οποίο θα ήθελα να ανήκω, είναι ο κόσμος σου», είχε προσθέσει απευθυνόμενος ο Φοίβος Δεληβοριάς.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ερμήνευσε τη «Μπόσα Νόβα» και το «Εκείνη» του Φοίβου Δεληβοριά, ενώ στη συνέχεια οι δύο καλλιτέχνες αντάλλαξαν τραγούδια, με τον Φοίβο Δεληβοριά να ερμηνεύει το «Σάββατο» του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης εκείνη τη βραδιά τραγούδησε και δικά του κομμάτια με ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς ο τραγουδιστής επέστρεφε στα μικρόφωνα μετά από μια ταραχώδη περίοδο της ζωής του. Κατά κάποιο τρόπο εκείνη η βραδιά είχε μετατραπεί σε μια γιορτή, με το κοινό να τον αποθεώνει,