ΔΕΘ 2025: Το πλήρες πρόγραμμα συναυλιών – Από την Πάολα έως τον Πάνο Βλάχο

Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης 2025 θα πλαισιώνεται από ένα πολυδιάστατο μουσικό πρόγραμμα που υπόσχεται να γεμίσει τις νύχτες της πόλης με ρυθμό.

Από τις 7 έως τις 14 Σεπτεμβρίου, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει αγαπημένους καλλιτέχνες και ιστορικά μουσικά σχήματα, σε ένα πρόγραμμα που συνδυάζει την παράδοση με το σύγχρονο ελληνικό τραγούδι.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των συναυλιών της ΔΕΘ 2025:

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου : Η ΔΕΘ ανοίγει με την ημέρα της συνέντευξης του Πρωθυπουργού, ενώ η βραδιά κλείνει με συναυλία της Λένας Ζευγαρά .

Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου : Οι θρυλικοί ΠΥΞ-ΛΑΞ ανεβαίνουν στη σκηνή, φέρνοντας μαζί τους τις μελωδίες που σημάδεψαν γενιές.

Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου : Η Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης παρουσιάζει ένα αφιέρωμα στον κορυφαίο Έλληνα συνθέτη, καθώς το 2025 έχει ανακηρυχθεί επίσημα ως έτος Μίκη Θεοδωράκη.

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου : Ο Πέτρος Ιακωβίδης υπόσχεται μια δυναμική εμφάνιση με τις σύγχρονες λαϊκές του επιτυχίες.

Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου : Ο Πάνος Βλάχος , με την ιδιαίτερη αισθητική του, φέρνει έναν πιο θεατρικό και εναλλακτικό αέρα στη σκηνή.

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου : Ο Σάκης Ρουβάς , με την αστείρευτη ενέργεια και το pop ρεπερτόριό του, αναμένεται να ξεσηκώσει το κοινό.

Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου :Η Anastasia ανεβαίνει στη σκηνή ίγο πριν το τέλος.

:Η ανεβαίνει στη σκηνή ίγο πριν το τέλος. Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου: Η αυλαία πέφτει με την Πάολα.