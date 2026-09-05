ΔΕΘ 2026: Βρήκαμε τον Ιάπωνα καθηγητή που είναι πιο «Έλληνας» και από εμάς - Πώς ερωτεύτηκε τη χώρα μας

Λίγα μέτρα από τα εγκαίνια της ΔΕΘ, ένας Ιάπωνας με το παραδοσιακό κιμονό του τραβά τα βλέμματα. Φωτογραφίζεται με πολίτες, χαμογελά ασταμάτητα και φυσικά δεν περνά απαρατήρητος.Τα βλέμματα γίνονται ακόμη πιο έκπληκτα όταν λέει «καλατσέβω ελληνικά», που στα ποντιακά σημαίνει «μιλάω ελληνικά».

Μπορεί να μην πρόκειται για κάποιον από την επίσημη επιτροπή, ούτε για εκπρόσωπο ή πρεσβευτή που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της παρουσίας της Ιαπωνίας, αλλά ο συγκεκριμένος κύριος, που ακούει στο όνομα Κόσουκε Φουκούντα, είναι από μόνος του «αξιοθέατο».

Ο Κόσουκε Φουκούντα στη ΔΕΘ | ΑΜΠΕ

ΔΕΘ - Ένας Ιάπωνας στη Θεσσαλονίκη

Ο κ. Φουκούντα είναι καθηγητής Πανεπιστημίου και ειδικός στις διεθνείς σχέσεις από την Ιαπωνία, ο οποίος βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη ως καλεσμένος του Ποντιακού Συλλόγου «Οι Μίθριοι» Καλαμαριάς.

Μαζί του βρίσκεται μια ομάδα Ιαπώνων, οι οποίοι έχουν μάθει ποντιακούς χορούς και θα παρουσιάσουν το κότσαρι, τη σερενίτσα το τικ και οχι μόνο, σε εκδήλωση του δήμου, αύριο το απόγευμα και σε δυο ακόμη εμφανίσεις.

Ο ίδιος ήρθε αρχικά στη Θεσσαλονίκη για τη μελέτη του πριν αποό αρκετά χρόνια. Στην πορεία, όμως, μαζί με την αγάπη του για την Ελλάδα, γνώρισε και αγάπησε την ποντιακή κουζίνα, τη μουσική, τους χορούς και όλα τα στοιχεία του ποντιακού πολιτισμού και η επαφή του με τον σύλλογο αποτέλεσε την αρχή μιας ξεχωριστής σχέσης.

«Ερχόταν στον σύλλογό μας, έγινε μέλος και στη συνέχεια επίτιμο μέλος του συλλόγου μας. Ερχόταν, χόρευε ποντιακούς χορούς, τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυγός του », ανέφερε ο πρόεδρος του συλλόγου κα χοροδιδάσκάλος Παναγιώτης Κιρμανίδης, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο Κόσουκε Φουκούντα στη ΔΕΘ | ΑΜΠΕ

Η σχέση αυτή, μάλιστα, ξεπέρασε τα ελληνικά σύνορα. «Καταφέραμε να κάνουμε ένα σεμινάριο στην Ιαπωνία, εν μέσω COVID, το 2022. Πήγαμε στην Ιαπωνία τρία άτομα και στη συνέχεια μας προσκάλεσαν το 2024, στο Έτος Τουρισμού και Πολιτισμού», σημείωσε ο κ. Κιρμανίδης.

Κόσουκε Φουκούντα - Πώς ερωτεύτηκε την Ελλάδα

«Στην πόλη μας, την Οκαγιάμα, έχουμε και εκεί έναν σύλλογο και όλοι μας ξέρουμε να μιλάμε κάποιες λέξεις, τουλάχιστον, ποντιακά», λέει ο ίδιος και σημειώνει πως δεν υπήρχε δεύτερη σκέψη στην πρόταση να βρεθούν στη χώρα μας και να χορέψουν ποντιακούς χορούς. Τελικά, η ιαπωνική αποστολή έφτασε στη Θεσσαλονίκη χθες το μεσημέρι.

«Όταν μας κάλεσαν, λόγω της Ιαπωνίας που είναι τιμώμενη χώρα, δεν έβλεπα την ώρα και τη στιγμή να έρθουμε στη Θεσσαλονίκη» λέει χαρακτηριστικά ιο Ιάπωνας καθηγητής που αποδεικνύει πως ο πολιτισμός και η φιλία δεν γνωρίζουν σύνορα.

Πρώτο κίνητρό μου για την Ελλάδα ήταν ο Καζαντζάκης. Στην Ιαπωνία διάβασα μεταφρασμένα έργα του και συγκινήθηκα πάρα πολύ, ιδιαίτερα με τον "Τελευταίο Πειρασμό". Με την αυτοδιδασκαλία σιγά-σιγά άρχισα να μαθαίνω τα ελληνικά και ταυτόχρονα να διαβάζω έργα του», είχε δηλώσει παλαιότερα.

Στην αρχή, ο Φουκούντα δεν γνώριζε καν πού βρίσκεται η Ελλάδα στον χάρτη, αλλά η περιέργειά του τον έκανε να ταξιδέψει στη χώρα μας, να περάσει από την τριτοβάθμια εκπαίδευση, και να γίνει ανεπίσημος «πρέσβης» μας στη χώρα του.

Κόσουκε Φουκούντα: «Δεν ήξερα ότι μιλιούνται τα ελληνικά»

Ο Φουκούντα, μεσά στα άλλα, τρέφει μία ιδιαίτερη συμπάθεια για τον ποντιακό πολιτισμό, και εξήγησε γιατί: «Ήταν τυχερό, έμενα στη Θεσσαλονίκη και βρέθηκα με πολλούς Ποντίους εκεί, και από αυτούς έμαθα για τον ποντιακό πολιτισμό.

Η γλώσσα, η μαγειρική οι χοροί, η μουσική, ήταν τυχερό και προσκάλεσα τους φίλους μου από τη Θεσσαλονίκη στο Τόκιο, και οργανώσαμε μεγάλες εκδηλώσεις για τον ποντιακό πολιτισμό, και μαζεύτηκαν σχεδόν 300 Ιάπωνες.

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Μαζευόμαστε ακόμα, όχι πολλές φορές, αλλά μαζευόμαστε στο Πανεπιστήμιο του Κυότο και μελετάμε».

Ο Κόσουκε σπούδασε στο ΑΠΘ πριν επιστρέψει στην χώρα του, αλλά πήρε μαζί του ένα μεγάλο κομμάτι της Ελλάδας, εξάγοντας την κουλτούρα μας εκεί: «Είμαι ερευνητής, γράφω στα Ιαπωνικά και στα ελληνικά και μεταφράζω τα λογοτεχνικά έργα των Ελλήνων, και διδάσκω ελληνικά και αρχαία ελληνικά σε Ιάπωνες.

Αρχικά δεν ήξερα καν ότι τα ελληνικά είναι ομιλούμενη γλώσσα. Με αυτή την εικόνα ήρθα στην Ελλάδα, και όταν μου αποκρίνονταν καλημέρα, έλεγα "πώπω, μιλάνε ελληνικά"».

όταν ρωτήθηκε πώς του φάνηκε η ελληνική μεγαλούπολη, ανέφερε: «Είμαι Ιάπωνας, αλλά νησιώτης. Γεννήθηκα σε μικρό χωριό που μέχρι σήμερα δεν έχει φανάρια. Η Θεσσαλονίκη είναι μεγάλη πόλη και έχει ιδιαίτερη μαγειρική και παραδοσιακά γλυκά.

Αγαπάω πολλά αλλά διαλέγω τα ελληνικά ποιήματα. Στην Ιαπωνία έχουμε πολλά, όπως τα χαϊκού, αλλά στην Ελλάδα τα ποιήματα είναι πιο ζωντανά. Αγαπάω την φιλοξενία. Οι Έλληνες μου φέρθηκαν τόσο καλά και έτσι μπόρεσα να συνεχίσω τη μελέτη μου μέχρι σήμερα».