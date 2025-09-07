ΔΕΘ: Έρχεται το εθνικό απολυτήριο - Πότε θα εφαρμοστεί, τι αλλάζει

Μεγάλες αλλαγές και στην εκπαίδευση ανακοίνωσε το Σάββατο (6/9) ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ. Ανάμεσα σε αυτές είναι και το Eθνικό Aπολυτήριο που τα επόμενα χρόνια θα πρωταγωνιστεί για την εισαγωγή στα ΑΕΙ.

Πιο συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός, για την καθιέρωση του Εθνικού Απολυτηρίου, είπε πως στόχος της κυβέρνησης είναι να προωθήσει τον θεσμό του Εθνικού Απολυτηρίου, ώστε να ενισχυθεί ο ρόλος του λυκείου. Το Εθνικό Απολυτήριο, όπως είπε, θα αποτελεί και τη βάση για την εισαγωγή των μαθητών στα Πανεπιστήμια.

«Είναι μία τεράστια αλλαγή για να εξεταστεί από κοινού από τα κόμματα, ώστε να εφαρμοστεί σε βάθος τετραετίας», ανέφερε ειδικότερα.

ΔΕΘ: Το εθνικό απολυτήριο και ακόμα 3 νέες μεταρρυθμίσεις

Καθιέρωση του Εθνικού Απολυτηρίου

Μία τεράστια αλλαγή για να εξεταστεί από κοινού από τα κόμματα, ώστε να εφαρμοστεί σε βάθος τετραετίας.

Ολοκλήρωση του νέου ΕΣΥ

Το νέο ΕΣΥ ανήκει σε όλους τους Έλληνες – θα βελτιωθεί, ακόμα πιο γρήγορα, όταν οι πολιτικές δυνάμεις συμφωνήσουν σε λύσεις αυτονόητες – δεν θα μετατρέψουμε την υγεία σε αρένα κομματικών διαξιφισμών και τα νοσοκομεία σε ομήρους διαδηλωτών.

Σύγχρονες Πολεοδομίες και πλήρες Κτηματολόγιο

Οι πολεοδομίες φεύγουν από τους δήμους και εντάσσονται στην Κτηματολόγιο Α.Ε. – από εστίες εξυπηρετήσεων ή διαφθοράς, θα υπηρετούν την αληθινή τους αποστολή.

Εθνικός Ενεργειακός Χάρτης για τις επόμενες δεκαετίες

Μεταρρύθμιση μακράς πνοής που προϋποθέτει διάλογο και συναίνεση – εθνικό στοίχημα που σηματοδοτεί η ενεργειακή αυτονομία μαζί με προσιτές τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα.