Μπροστά σε δεύτερο γύρο συλλήψεων βρίσκονται οι Αρχές για τα Βορίζια καθώς φαίνεται πως δεν έχει κλείσει ο κύκλος της έρευνας και των συλλήψεων τόσο για τους πυροβολισμούς και τα όπλα όσο και για την έκρηξη που προηγήθηκε του φονικού.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, θεωρείται ότι υπάρχει και δεύτερο άτομο που είχε συνέργεια με τον 23χρονο συλληφθέντα για την τοποθέτηση και κατασκευή της βόμβας.

Η αστυνομία ξέρει ότι υπάρχουν εκκρεμότητες και για τα όπλα και ότι δεν έχουν βρεθεί όλα.

Επιπλέον, αναμένονται εργαστηριακές εξετάσεις στα εγκληματολογικά της αστυνομίας, βαλλιστικές και ανάγνωση κινητών που κατασχέθηκαν στις φυλακές.

Από τους συνηγόρους των οικογενειών, υπάρχουν πληροφορίες για δεύτερο γύρο συλλήψεων και συμπληρωματικές διώξεις, ίσως από μέρα σε μέρα.

Για ανάκριση ο έγκλειστος πατέρας του φερόμενου βομβιστή

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Alpha, αναμένονται νέα εντάλματα και για τον κατασκευαστή της βόμβας.

Τρία βίντεο δείχνουν τον 23χρονο συλληφθέντα να πλησιάζει το συγκεκριμένο σπίτι με το αυτοκίνητό του, να σταματάει, να βγάζει κάτι από μέσα, να το αφήνει, να φεύγει και λεπτά μετά να ακολουθεί η έκρηξη.

Ένα άλλο βίντεο τον δείχνει να πηγαίνει στο κέντρο όπου όντως γινόταν γλέντι γάμου με καλεσμένες τις δύο οικογένειες.

Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι αναμένονται νέα εντάλματα. Οι Αρχές θεωρούν μεν ότι ο 23χρονος τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό αλλά δεν τον κατασκεύασε ο ίδιος. Και ότι ίσως δεν είναι ο ίδιος, ο ιθύνων νους.

Για το λόγο αυτό, καλείται για από την ανακρίτρια ο έγκλειστος πατέρας του φερόμενου βομβιστή για εξηγήσεις.