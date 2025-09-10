Διάλογοι «φωτιά» με τον αρχιμανδρίτη στην Κρήτη: «Είναι λείψανο του Αγίου Λαζάρου ή καμίας προβατίνας;»

Νέοι διάλογοι «φωτιά» για την εγκληματική οργάνωση που δρούσε στην Κρήτη έρχονται στο φως της δημοσιότητας, καθώς ο αρχιμανδρίτης και φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης διαπραγματεύονταν τα λείψανα του Αγίου Λαζάρου.

Διαβάστε ακόμα: Μαφία στην Κρήτη: Προφυλακιστέα τα δύο αδέρφια «εγκέφαλοι»

Σε διάλογο μεταξύ του αρχιμανδρίτη και του αρχηγού της οργάνωσης που παρουσιάζει η εκπομπή «10 Παντού» του Open, αναφέρονται:

Αρχιμανδρίτης: Κοίταξε, εγώ σού μιλάω τώρα, δεν μποώ να στο πω να σού λέω βλακίες, από λείψανα έχω αγίων και είναι και γνήσια και τέτοια, αυτό σου 'πα του Αγίου Λαζάρου θα σού δώσω. Το τίμιο ξύλο σου μιλάω, όποιος και να σού πει ότι θα σού δώσει τίμιο ξύλο, θα σού πει ψέματα.

Κοίταξε, εγώ σού μιλάω τώρα, δεν μποώ να στο πω να σού λέω βλακίες, από λείψανα έχω αγίων και είναι και γνήσια και τέτοια, αυτό σου 'πα του Αγίου Λαζάρου θα σού δώσω. Το τίμιο ξύλο σου μιλάω, όποιος και να σού πει ότι θα σού δώσει τίμιο ξύλο, θα σού πει ψέματα. Αρχηγός οργάνωσης: Έ ξέρω... Δε μού λες, το λείψανο είναι όντως του Αγίου Λαζάρου;

Έ ξέρω... Δε μού λες, το λείψανο είναι όντως του Αγίου Λαζάρου; Αρχιμανδρίτης: Ναι μου το' δωσε ο Κ. που είναι...

Ναι μου το' δωσε ο Κ. που είναι... Αρχηγός οργάνωσης: Μήπως είναι καμίας προβατίνας και αυτό και τη φάμε;

Μήπως είναι καμίας προβατίνας και αυτό και τη φάμε; Αρχιμανδρίτης: Μού το έδωσε ο Κ., μού το έδωσε ο ηγούμενος από εκεί από τη Μονή, επειδή ευλαβούμουν και εγώ τον Άγιο Λάζαρο και τέτοια και μού λέει θα σού δώσω λείψανο του Αγίου Λαζάρου και τού λέω δώσ' μου και αυτό μπορώ να το κόψω γιατί είναι αρκετό. Μπορώ να σού δώσω.

Μού το έδωσε ο Κ., μού το έδωσε ο ηγούμενος από εκεί από τη Μονή, επειδή ευλαβούμουν και εγώ τον Άγιο Λάζαρο και τέτοια και μού λέει θα σού δώσω λείψανο του Αγίου Λαζάρου και τού λέω δώσ' μου και αυτό μπορώ να το κόψω γιατί είναι αρκετό. Μπορώ να σού δώσω. Αρχηγός οργάνωσης: Ξέρεις τι; Αυτό θα το ήθελα. Αν ακούσεις για λίγο ξύλο του Χριστού...

Ξέρεις τι; Αυτό θα το ήθελα. Αν ακούσεις για λίγο ξύλο του Χριστού... Αρχιμανδρίτης: Δεν υπάρχει περίπτωση, ψέματα δεν σού λέω δεν υπάρχει περίπτωση να μάς δώσουν.

Δεν υπάρχει περίπτωση, ψέματα δεν σού λέω δεν υπάρχει περίπτωση να μάς δώσουν. Αρχηγός οργάνωσης: Δεν υπάρχει, εντάξει

Δεν υπάρχει, εντάξει Αρχιμανδρίτης: Δεν ακούω και μητροπολίτης να γίνω. Μόνο αν γίνω οικουμενικός. Όχι όχι, άκου αυτό που σού λέω, θες να σού λέω βλακείες;