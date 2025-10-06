Διάρρηξη μαμούθ στο κέντρο του Κολωνακίου: Πήραν μέχρι και διαμάντια, μπήκαν από τον φωταγωγό

Διάρρηξη μαμούθ με - όπως φαίνεται - πληροφόρηση εκ των έσω - διεπράχθη στο Κολωνάκι, το μεσημέρι του Σαββάτου (4/10), με τους δράστες να αρπάζουν από το χρηματοκιβώτιο λεία τουλάχιστον 150.000 ευρώ.
Πιο συγκεκριμένα, όπως μετέδωσε το Action 24, βούτηξαν από το χρηματοκιβώτιο κοσμήματα, ρολόγια, ακόμα και διαμάντια.
Διάρρηξη στα γραφεία της ΕΡΓΟΣΕ: Έκαναν «ριφιφί» από διπλανό κτίριο
Οι ληστές μπήκαν μέρα μεσημέρι από το παράθυρο που βρίσκεται στον φωταγωγό.
Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι πως το σημείο είναι πάρα πολύ κεντρικό.
