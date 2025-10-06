Διάρρηξη μαμούθ στο κέντρο του Κολωνακίου: Πήραν μέχρι και διαμάντια, μπήκαν από τον φωταγωγό

Διάρρηξη μαμούθ με - όπως φαίνεται - πληροφόρηση εκ των έσω - διεπράχθη στο Κολωνάκι, το μεσημέρι του Σαββάτου (4/10), με τους δράστες να αρπάζουν από το χρηματοκιβώτιο λεία τουλάχιστον 150.000 ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, όπως μετέδωσε το Action 24, βούτηξαν από το χρηματοκιβώτιο κοσμήματα, ρολόγια, ακόμα και διαμάντια.

Διαβάστε ακόμα: Διάρρηξη στα γραφεία της ΕΡΓΟΣΕ: Έκαναν «ριφιφί» από διπλανό κτίριο

Οι ληστές μπήκαν μέρα μεσημέρι από το παράθυρο που βρίσκεται στον φωταγωγό.

Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι πως το σημείο είναι πάρα πολύ κεντρικό.



