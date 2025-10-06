Μενού

Διάρρηξη μαμούθ στο κέντρο του Κολωνακίου: Πήραν μέχρι και διαμάντια, μπήκαν από τον φωταγωγό

Οι ληστές μπήκαν μέρα μεσημέρι από το παράθυρο που βρίσκεται στον φωταγωγό.

Reader symbol
Newsroom
Περιπολικό
Περιπολικό της αστυνομίας | Eurokinissi/ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ
  • Α-
  • Α+

Διάρρηξη μαμούθ με - όπως φαίνεται - πληροφόρηση εκ των έσω - διεπράχθη στο Κολωνάκι, το μεσημέρι του Σαββάτου (4/10), με τους δράστες να αρπάζουν από το χρηματοκιβώτιο λεία τουλάχιστον 150.000 ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, όπως μετέδωσε το Action 24, βούτηξαν από το χρηματοκιβώτιο κοσμήματα, ρολόγια, ακόμα και διαμάντια. 

Διαβάστε ακόμα: Διάρρηξη στα γραφεία της ΕΡΓΟΣΕ: Έκαναν «ριφιφί» από διπλανό κτίριο

Οι ληστές μπήκαν μέρα μεσημέρι από το παράθυρο που βρίσκεται στον φωταγωγό.

Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι πως το σημείο είναι πάρα πολύ κεντρικό. 


 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΕΛΛΑΔΑ