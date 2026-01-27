Διαρροή προπανίου σε συνδυασμό με ανθρώπινο παράγοντα η πιθανή εκδοχή για την τραγωδία στα Τρίκαλα

Οι έρευνες για τα αίτια της φονικής έκρηξης που διέλυσε το εργοστάσιο μπισκότων στα Τρίκαλα βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τα πρώτα στοιχεία να συγκλίνουν σε ένα σενάριο που συνδυάζει τεχνική αστοχία και ανθρώπινο παράγοντα.

Η πιθανή διαρροή προπανίου, λόγω φθοράς ή αστοχίας υλικού, φαίνεται πως αποτέλεσε το υπόβαθρο για μια ακαριαία ανάφλεξη που προκλήθηκε ακόμη και από έναν απλό σπινθήρα - από θερμή εστία, ηλεκτρικό διακόπτη ή άλλη αθέλητη ενέργεια.

Έρευνες σε ένα τοπίο ολοκληρωτικής καταστροφής

Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού επιχειρούν σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, καθώς το εργοστάσιο έχει καταρρεύσει σχεδόν ολοκληρωτικά. Παρά τα εμπόδια, οι ειδικοί συλλέγουν καταθέσεις, βιντεοληπτικό υλικό και φωτογραφίες, με στόχο να δημιουργήσουν μια «εικονική μακέτα» του χώρου όπως ήταν πριν την έκρηξη.

Διαβάστε ακόμα: Τριήμερο δημοτικό πένθος στα Τρίκαλα και 24ωρη απεργία: Σε εξέλιξη η ταυτοποίηση των θυμάτων

Σήμερα το πρωί ξεκίνησε η απομάκρυνση τμημάτων των κατεστραμμένων εγκαταστάσεων, ώστε να εντοπιστούν κρίσιμα στοιχεία που θα φωτίσουν το ακριβές σημείο και τον μηχανισμό της ανάφλεξης.

Από τα έγγραφα που προσκομίστηκαν από την επιχείρηση προκύπτει ότι η τελευταία μελέτη πυρασφάλειας και συστημάτων ανίχνευσης διαρροής αερίου είχε κατατεθεί ηλεκτρονικά τον Σεπτέμβριο του 2025.

Καταγγελίες για προηγούμενες παρατηρήσεις ασφαλείας

Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων, Δημήτρης Αρμάγος, αποκάλυψε ότι κατά τους περσινούς ελέγχους είχαν εντοπιστεί προβλήματα, κυρίως στις εξόδους διαφυγής και στο σύστημα ανίχνευσης πιθανών διαρροών υγραερίου στους φούρνους.

Η πέμπτη σορός και ο επίλογος της τραγωδίας

Η Πυροσβεστική ανακοίνωσε τον εντοπισμό και της πέμπτης σορού, η οποία βρέθηκε κοντά στα σημεία όπου είχαν εντοπιστεί οι υπόλοιπες τέσσερις εργαζόμενες.

Η ταυτοποίηση θα γίνει μέσω DNA και ιατροδικαστικής εξέτασης.

Τα θύματα ήταν όλες μητέρες που είχαν επιλέξει τη νυχτερινή βάρδια για να μπορούν να φροντίζουν τα παιδιά τους τις πρωινές ώρες. Οι τέσσερις πρώτες ταυτοποιημένες γυναίκες ήταν:

42χρονη μητέρα δύο παιδιών από τη Φιλύρα Τρικάλων, εργαζόμενη μόλις έξι μήνες στο εργοστάσιο,

45χρονη μητέρα ενός παιδιού,

56χρονη μητέρα τριών παιδιών από την Καρδίτσα,

40χρονη μητέρα τριών παιδιών.

Το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων αναμένεται να ζητήσει την παρουσία δικού του πραγματογνώμονα στις έρευνες.

Το ενδεχόμενο εκρηκτικού μείγματος

Οι ειδικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο η φωτιά να ενισχύθηκε από ένα εκρηκτικό μείγμα υγραερίων, που ίσως περιλάμβανε και άλλου τύπου αέριο πέρα από το προπάνιο.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, ανέφερε ότι ενδέχεται να είχε χρησιμοποιηθεί ειδικό υγρό για να γίνεται αντιληπτή η διαρροή από τους αισθητήρες ασφαλείας.

Διαβάστε ακόμα: Η φονική έκρηξη στη Βιολάντα στα διεθνή ΜΜΕ: Τα ερωτήματα της 2ης ημέρας και οι ζωές των 5 γυναικών

Παράλληλα, υπενθύμισε δύο αντίστοιχα δυστυχήματα στο εξωτερικό -σε εργοστάσια ζάχαρης και αλεύρων- όπου ο συνδυασμός σπινθήρα και συσσωρευμένου εκρηκτικού μείγματος οδήγησε σε καταστροφικές εκρήξεις.

Το χρονικό της έκρηξης

Η τραγωδία σημειώθηκε γύρω στις 4:00 τα ξημερώματα. Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που προκάλεσε ωστικό κύμα, καταρρίπτοντας οροφή, δάπεδα και πλευρικά τοιχώματα.

Ακολούθησε πυρκαγιά που κατέκαψε τα πάντα, ενώ το εργοστάσιο κόπηκε κυριολεκτικά στα δύο.

Ιδιαίτερη ειρωνεία αποτελεί το γεγονός ότι η καταστροφή συνέβη στη νεότερη πτέρυγα της μονάδας, η οποία λειτουργούσε μόλις από το 2023.

Η ανακοίνωση της εταιρείας και τα μέτρα στήριξης

Η εταιρεία εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη, τονίζοντας ότι «πέντε οικογένειες θρηνούν τους ανθρώπους τους» και ότι η ίδια θρηνεί «πέντε μέλη της οικογένειας Βιολάντα».

Η διοίκηση ανακοίνωσε σειρά μέτρων στήριξης:

Σταθερή μηνιαία οικονομική ενίσχυση προς τις οικογένειες, ισόποση με τον μισθό των εργαζομένων, έως τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης.

Μηνιαία ενίσχυση για τα ανήλικα παιδιά έως την ενηλικίωσή τους.

Άμεση καταβολή ποσού έξι μισθών για την κάλυψη άμεσων αναγκών.

Γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης για τις οικογένειες και το προσωπικό, με εξειδικευμένους ψυχολόγους και παιδοψυχολόγους.

Η εταιρεία υπογραμμίζει ότι τηρεί αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας και συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές για τη διαλεύκανση των αιτιών του δυστυχήματος.