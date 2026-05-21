Διασωληνωμένος με μηνιγγίτιδα μαθητής ειδικού σχολείου στην Ηλεία - Ανάστατοι οι άλλοι γονείς

Μαθητής σχολικής μονάδας ειδικής αγωγής από την Ηλεία νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως προσβλήθηκε από μηνιγγίτιδα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του patrisnews.com, ο μαθητής είναι σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία του.

Το παιδί εμφάνισε έντονο πυρετό την περασμένη εβδομάδα και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Πύργου όπου έγινε η διάγνωση. Τελικώς, διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο στο Ρίο Πατρών.

Όσον αφορά στο σχολείο του, αρχικά είχε γίνει λόγος για απουσία του μαθητή για μέρες, άρα δεν υπήρχε κίνδυνος για τους συμμαθητές του, ωστόσο οι γονείς εμφανίζονται ιδιαίτερα ανήσυχοι.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής στην Πάτρα έχει ήδη γίνει αποδέκτης παραπόνων από γονείς, που ζητούν άμεσες απαντήσεις.

Τις καταγγελίες αυτές έρχεται να επιβεβαιώσει με τον πιο επίσημο τρόπο ο Νομαρχιακός Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και ΑμεΑ Νομού Ηλείας «Ήλις».

Με κατεπείγουσα επιστολή του, ο Σύλλογος εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την παντελή απουσία επίσημης ενημέρωσης προς τους γονείς και το προσωπικό.

Στέκεται, επίσης, στο ότι η σχολική μονάδα λειτουργεί κανονικά παρότι παρευρίσκεται στενή οικογενειακή επαφή του μαθητή.

Αναλυτικά η επιστολή του Συλλόγου:

Αίτημα άμεσης ενημέρωσης και εφαρμογής υγειονομικών πρωτοκόλλων λόγω κρούσματος μηνιγγίτιδας

Ο Νομαρχιακός Σύλλογός Γονέων και Κηδεμόνων και Αμεα Νομού Ηλείας Ήλις εκφράζει την έντονη ανησυχία του σχετικά με πληροφορίες περί επιβεβαιωμένου κρούσματος μηνιγγίτιδας σε μαθητή σχολείου ειδικής αγωγής, καθώς και για την απουσία επίσημης ενημέρωσης προς γονείς, προσωπικό και αρμόδιους φορείς.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν περιέλθει σε γνώση μας, συνεχίζεται η λειτουργία της σχολικής μονάδας με παρουσία στενής οικογενειακής επαφής του νοσούντος μαθητή, χωρίς να έχει υπάρξει ενημέρωση σχετικά με τις οδηγίες των αρμόδιων υγειονομικών αρχών και την εφαρμογή των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων.

Δεδομένου ότι πρόκειται για δομή ειδικής αγωγής με ευάλωτους μαθητές, ζητούμε άμεσα:

Επίσημη ενημέρωση σχετικά με το περιστατικό.

Διευκρίνιση για το εάν έχει ενημερωθεί ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας και οι αρμόδιες υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας.

Ενημέρωση για τα μέτρα που έχουν ληφθεί εντός της σχολικής μονάδας.

Διευκρίνιση σχετικά με την παρουσία στενών οικογενειακών επαφών του νοσούντος μαθητή στον σχολικό χώρο.

Διαβεβαίωση ότι τηρούνται πλήρως τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα για την προστασία μαθητών και εργαζομένων.

Η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των παιδιών και των εργαζομένων οφείλει να αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα και απαιτεί υπεύθυνη και άμεση ενημέρωση της σχολικής κοινότητας.

Για τον Σύλλογο

Η Πρόεδρος

Αγαθή Ρηγοπούλου

Η Γραμματέας

Ασημίνα Ζάρκου