Δέσποινα Βανδή: Βίντεο δείχνει περιπολικό να τη μεταφέρει μετά από πρόβλημα στο ΙΧ που επέβαινε

Ένα βίντεο στο οποίο βλέπουμε περιπολικό της αστυνομίας να μεταφέρει τη Δέσποινα Βανδή, μετά από πρόβλημα στο ΙΧ όπου επέβαινε, προβλήθηκε σήμερα Τρίτη (21/10) στο Πρωινό του ΑΝΤ1.

Ο Γιώργος Λιάγκας αποκάλυψε ότι το βίντεο τραβήχτηκε το πρωί της 8ης Αυγούστου όταν η γνωστή τραγουδίστρια ήταν στον δρόμο από Θεσσαλονίκη προς Χαλκιδική και το αυτοκίνητό της έπαθε λάστιχο.

Σε όλη τη διάρκεια της παρουσίασης του θέματος, ο παρουσιαστής δεν έκρυψε ότι ήταν σε πολύ δύσκολη θέση που παρουσίαζε το συγκεκριμένο θέμα.

Διαβάστε ακόμα - Δήμητρα Ματσούκα: «Ξεχνάω μόνιμα τα κλειδιά μου και πηδάω από διπλανά μπαλκόνια στο σπίτι»

«Εδώ δυσκολεύομαι πάρα πολύ. Γιατί η Δέσποινα Βανδή είναι φίλη μου. Και δεν ξέρω πώς να χειριστώ το θέμα και έχει και εικόνα το θέμα», είπε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας.

«Είναι Αύγουστος, η Δέσποινα Βανδή, μία από τις σπουδαιότερες Ελληνίδες τραγουδίστριες και μια σπουδαία γυναίκα, το ξέρω προσωπικά, έχει συναυλία στη Χαλκιδική, προσγειώνεται στη Θεσσαλονίκη και αυτοκίνητο της παραγωγής έχει κανονίσει να τη μεταφέρει στη Χαλκιδική.

Το αυτοκίνητο παθαίνει λάστιχο και μένει στην Εθνική Οδό», συμπλήρωσε ο παρουσιαστής που έδειχνε να είναι σε δύσκολη θέση με το θέμα.

Το γέλιο του Σταύρου Μπαλάσκα εκείνη τη στιγμή, έκανε τον Γιώργο Λιάγκα να πει:

«Είμαι σε πολύ δύσκολη θέση με αυτό το θέμα. Δεν θα ήθελα να το παρουσιάσω ποτέ.

Το Υπουργείο πρέπει να πάρει θέση, να μας πει το Υπουργείο αν υπάρχουν πολίτες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Λυπάμαι που το κάνω αυτό, γαμ*το.

Αν η κυρία Βανδή αντιμετωπίζεται σαν πολίτης πρώτης κατηγορίας και όλοι εμείς οι υπόλοιποι σαν δεύτερης. Σκάει το λάστιχο, μπορεί να τύχει στον οποιονδήποτε.

Όλως τυχαίως περνάει ένα περιπολικό. Με την καλή του την καρδιά, ο αστυνομικός παραβαίνοντας τυπικές οδηγίες, προσφέρεται να πάει τη Δέσποινα στο ξενοδοχείο λίγα χιλιόμετρα πιο κει.

Η Δέσποινα Βανδή μπαίνει στο περιπολικό και σαν ταξί, σαν τρένο, σαν λεωφορείο την πάει στο ξενοδοχείο. Δείτε λίγο το βίντεο».

Διαβάστε ακόμα - Η Νένα Χρονοπούλου αποκάλυψε ότι έκανε λίφτινγκ: Η φωτογραφία και «τα φίλτρα που έγιναν παρελθόν»

«Η Βανδή δεν έχει συλληφθεί, δεν έχει κάνει τίποτα. Πολίτης για να μπει στο περιπολικό πρέπει να έχει συλληφθεί ή να τον πάνε για εξακρίβωση στοιχείων. Της ανοίγει την πόρτα σαν να είναι λιμουζίνα ιδιωτική.

Της ανοίγει ο αστυνομικός την πόρτα για να μπει μέσα. Αυτό για μένα είναι τεράστιο θέμα, κύριε Χρυσοχοΐδη», κατέληξε ο Γιώργος Λιάγκας.