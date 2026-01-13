Διχογνωμία στους αγρότες για τη «μισή» συνάντηση: «Η κυβέρνηση γνώριζε - Έχουμε ξεφτιλιστεί»

Αφού δεν ευοδώθηκε η προγραμματισμένη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους αγρότες στο Μέγαρο Μαξίμου, πολλά μπλόκα κλιμακώνονται, με μέρος του αγροτικού κόσμου να...απέχει της αποχής από διάλογο.

Την ίδια ώρα τα μπλόκα αυτά ξεκινούν νέα κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, ενώ πριν απο λίγο ο αγροτοσυνδικαλιστης Ρίζος Μαρούδας, μιλώντας στην ΕΡΤ, ανέφερε ότι περιμένουν τον πρωθυπουργό να τους καλέσει για νέα συνάντηση.

Το γεγονός ότι δεν απορρίπτουν τον διάλογο, αλλά ζητούν να γίνει με τους όρους που είχαν αρχικά συμφωνηθεί, επανέλαβε ο κ. Μαρούδας, στον απόηχο της ακύρωσης της συνάντησης.

Διχασμός στους αγρότες για τη συνάντηση

Μάλιστα, επανέλαβε ότι οι αγρότες είναι διατεθειμένοι να προσέλθουν σε συνάντηση ακόμη και την επόμενη ημέρα, εφόσον αυτή πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή των δύο επιτροπών που έχουν εκλεγεί από τη βάση. Όπως υπογράμμισαν, «αν η κυβέρνηση κλείσει ραντεβού με αυτό το πλαίσιο, οι αγρότες θα προσέλθουν».

Ανεξαρτήτως, η συνάντηση του πρωθυπουργού με τους αγρότες θα πραγματοποιηθεί κανονικά στις 15:00 στο Μέγαρο Μαξίμου. Εκεί, τουλάχιστον 18 εκπρόσωποι από διαφορετικά αγροτικά μπλόκα, μεταξύ των οποίων και κτηνοτρόφοι, αναμένεται να συμμετάσχουν στη συνάντηση, ενώ δεν αποκλείεται να προστεθούν και άλλα πρόσωπα όσο πλησιάζει η ώρα της συνάντησης.

Την απόφαση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων να μην συμμετάσχει στον διάλογο με τον πρωθυπουργό επανέλαβε ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, στον αέρα της ΕΡΤ, κάνοντας λόγο για προσχηματική διαδικασία και ζητώντας ουσιαστική συνάντηση χωρίς περιορισμούς.

Όπως ανέφερε, 62 μπλόκα με χιλιάδες τρακτέρ είχαν ζητήσει συνάντηση με την κυβέρνηση, η οποία –όπως είπε– αρχικά έγινε αποδεκτή, ωστόσο στη συνέχεια δεν έγιναν δεκτές οι επιτροπές που είχαν εκλεγεί από τους αγρότες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, είχαν συγκροτηθεί δύο επιτροπές (αγροτών και εκπροσώπων κτηνοτροφίας, μελισσοκομίας και αλιείας), γεγονός που, όπως τόνισε, ήταν γνωστό στην κυβέρνηση.

Από την πλευρά του ο γραμματέας Αγροτικών Συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης, Χρήστος Τσιλιάς, που βρίσκεται στην Αθήνα για να συμμετάσχει στη συνάντηση, υποστήριξε ότι ο διάλογος πρέπει να γίνει ανεξαρτήτως αριθμού συμμετεχόντων, τονίζοντας ότι ακόμη και με μικρότερη αντιπροσωπεία μπορεί να υπάρξει ουσιαστική συζήτηση.

Άσκησε έντονη κριτική στη μέχρι τώρα στάση που κράτησαν συνολικά οι αγρότες αφού όπως χαρακτηριστικά σημείωσε η συνάντηση με τον πρωθυπουργό έπρεπε να γίνει όταν τα μπλόκα ήταν στο πικ, ενώ τώρα «έχουμε σχεδόν ξεφτιλιστεί». Την ίδια ώρα έκανε λόγο για σόου από συναδέλφους του και διατυπώνοντας την απορία «για πόσο καιρό θα είναι έξω οι αγρότες;».

Παράλληλα έκαναν λόγο για κομματικές γραμμές και πολιτικά συμφέροντα.