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Δίκη Βαλυράκη: Στην Ευελπίδων ο Αντώνης Σαμαράς για να καταθέσει

Ο Αντώνης Σαμαράς και ο Σήφης Βαλυράκης διατηρούσαν μία στενή φιλία, όπως έχει πει και ο ίδιος ο πρώην πρωθυπουργός.

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Αντώνης Σαμαράς
Αντώνης Σαμαράς | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
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Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς βρέθηκε σήμερα, Πέμπτη (11/06), το πρωί στα πρώην δικαστήρια της σχολής Ευελπίδων ώστε να καταθέσει ως μάρτυρας στη δίκη για την υπόθεση θανάτου του Σήφη Βαλυράκη.

Ο κ. Σαμαράς βρέθηκε στο σημείο, αλλά δεν έκανε κανένα σχόλιο στις κάμερες που τον περίμεναν. 

Προ κάποιου καιρού ο κ. Σαμαράς είχε συμμετάσχει σε εκδήλωση με θέμα τον Σήφη Βαλυράκη, αναφερόμενος στη βαθιά φιλία που ένωνε τις οικογένειές τους.

«Με τον Σήφη ήμασταν φίλοι. Και ας γεννήθηκε αυτή η φιλία ανάμεσα σε δύο ανθρώπους που πολιτεύτηκαν σε μια εποχή πολιτικού πάθους και σφοδρών συγκρούσεων. Στην εποχή των πράσινων και των γαλάζιων καφενείων, όταν ο ένας σχεδόν δεν μίλαγε με τον άλλον. Όμως, όπως είπε και ο Ελύτης, είναι όμορφη και παράξενη αυτή η χώρα. Κι έτσι, ο Σήφης κι εγώ πάντα συμφωνούσαμε σε αυτά που μας ένωναν! Κι ήταν πολλά. Πάνω απ' όλα η ειλικρινής αγάπη και ανησυχία για την πατρίδα, για την Ελλάδα μας. Γιατί ο Σήφης ήταν ένας άδολος πατριώτης, τέκνο άφθαρτο της Κρήτης, που για την Πατρίδα αγωνίστηκε αγνά, πόνεσε ηρωικά και αφιερώθηκε ολοκληρωτικά» είχε αναφέρει.

Το βίντεο του Orange Press Agency από την παρουσία του Αντώνη Σαμαρά στην Ευελπίδων:

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