Το εναρκτήριο λάκτισμα για τον προεκλογικό αγώνα της ΝΔ έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τη χθεσινή (10/06) του ομιλία στην Πολιτική Επιτροπή του κόμματος και την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση Γραμματέα, καλώντας άπαντες να πατήσουν γκάζι για τον «μαραθώνιο» - όπως τον χαρακτήρισε μέχρι τις εκλογές, που όπως επέμεινε θα γίνουν το 2027. Το σκεπτικό του όπως το αποτύπωσε εξερχόμενος και απαντώντας στο δημοσιογραφικό σχόλιο πως όλα δείχνουν ετοιμότητα για εκλογές ανά πάσα στιγμή ήταν πως «ο αγώνας είναι μαραθώνιος, αλλά για να τον κερδίσεις πρέπει να αναπτύξεις σταθερή ταχύτητα και ρυθμό από την αρχή της διαδρομής».

Τα διλήμματα των εκλογών

Ο Πρωθυπουργός παρουσίασε τους βασικούς άξονες της «Ατζέντας 2030» βάση της οποίας θα διεκδικήσει τρίτη τετραετία διακυβέρνησης, χάραξε τις διαχωριστικές γραμμές της ΝΔ με τα υπόλοιπα κόμματα δεξιά και αριστερά της, απέκρουσε τα πυρά που δέχεται για την ασκούμενη πολιτική της κυβέρνησης, κάλεσε τον κομματικό μηχανισμό σε εγρήγορση τονίζοντας ότι στην τελική ευθεία «κάθε μέρα μετράει» και έθεσε εμφατικά τα διλήμματα των εκλογών.

«Θέλουμε πρόοδο με σχέδιο, συνέπεια και δουλειά ή επιστροφή σε πειραματισμούς που άλλοτε πληρώσαμε ακριβά; Ζητάμε σιγουριά με αποτέλεσμα ή μήπως ένα τυφλό άλμα στο κενό; Και τελικά επιλέγουμε την πολιτική της ευθύνης ή απλά την καταγραφή μιας ανέξοδης εκτόνωσης;», είπε. Το διακύβευμα όπως το προσδιόρισε ο ίδιος είναι ότι «η χώρα δεν έχει περιθώρια να χάνει χρόνο και ευκαιρίες, ούτε να μπει σε έναν αδιέξοδο δρόμο χωρίς να έχει στο τιμόνι της μία ισχυρή και σοβαρή κυβέρνηση».

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Στρατηγική μίας κάλπης

Ο πυρήνας της στρατηγικής που χαράσσει η κυβερνώσα παράταξη έγκειται στη «μία κάλπη». Το Μέγαρο Μαξίμου επιδιώκει να ξορκίσει τη χαλαρή ψήφο ή την ψήφο διαμαρτυρίας υπό τη θεωρία μίας μερίδας ψηφοφόρων ότι η κυβέρνηση της επόμενης τετραετίας υπάρχει περιθώριο να προκύψει από δεύτερες ή τρίτες εκλογές, καθώς αυτό μπορεί να καταστήσει τα ποσοστά της ΝΔ απαγορευτικά για σχηματισμό κυβέρνησης. «Η Κυριακή της μεγάλης επιλογής θα είναι μία. Και αυτή η μόνη Κυριακή θα πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημαίνοντας τον κίνδυνο η χώρα να μπει σε «αδιέξοδο δρόμο».

Υπό αυτή τη φιλοσοφία η εντολή που έδωσε στον Κωνσταντίνο Κυρανάκη ήταν να πατήσει γκάζι με διπλή στόχευση τη διασφάλιση της συνοχής και της διεύρυνσης. Και δίνοντας το στίγμα του, τόνισε πως σε έναν κόσμο ασταθή και μια χώρα στην οποία μένουν ακόμη πολλά να διορθωθούν, μόνο η ΝΔ μπορεί να προσφέρει ασφάλεια και μόνο οι αλλαγές που υλοποιεί η ίδια θα φέρουν αποτέλεσμα χωρίς ρίσκο.

Επαναπροσέγγιση των «απογοητευμένων»

Ο στόχος της αυτοδυναμίας βεβαίως απαιτεί την επαναπροσέγγιση ψηφοφόρων της ΝΔ που έχουν μετακινηθεί στη δεξαμενή των αναποφάσιστων χωρίς όμως να διαρρήξουν τη σχέση τους με την παράταξη, αλλά όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης «μπορεί να απογοητεύτηκαν». Και ταυτοχρόνως απαιτεί τη συνέχιση της πολιτικής της διεύρυνσης με την προσέγγιση όλων των Ελλήνων που επιθυμούν την πρόοδο και τη σταθερότητα «ανεξάρτητα από ιδεολογικές ταμπέλες». Στόχος είναι να ανασυγκροτηθεί το «πλατύ ποτάμι» που στήριξε τη ΝΔ το 2019 και το 2023.

Η εμπιστοσύνη θα επιχειρηθεί να ανακτηθεί μέσω ενός νέου Συμβολαίου Ευθύνης με την κοινωνία με την «Ατζέντα 2030» που θα συγκροτήσει ειδική επιτροπή, με κεντρική προτεραιότητα την περαιτέρω στήριξη των εισοδημάτων ώστε «η πρόοδος των αριθμών να μεταφραστεί σε χειροπιαστό όφελος για όλους». Αλλά και «όχημα» το τρίγωνο του νέου Οδικού Χάρτη: ανάπτυξη εθνικής οικονομίας, ενδυνάμωση αποτρεπτικής ικανότητας και διπλωματικής εμβέλειας της πατρίδας, θεσμικός εκσυγχρονισμός Κράτους και δημόσιας ζωής. Με λέξεις κλειδιά: «Σταθερότητα με Αποτέλεσμα» και «Αλλαγές με Σχέδιο» και βάση το σύνθημα «το είπαμε, το κάνουμε».

Κωμικοτραγική Βαβέλ VS Συνέπειας και σχεδίου

Ο Πρωθυπουργός επιχείρησε να αναδείξει και την έλλειψη ρεαλιστικής εναλλακτικής για τον τόπο, χαρακτηρίζοντας την αντιπολίτευση και δη τα κόμματα που υποστηρίζουν ότι διεκδικούν την ανάληψη της εξουσίας «κωμικοτραγική Βαβέλ» και «θίασο» με μοναδικό στόχο να ρίξει τη ΝΔ και τον ίδιο, προειδοποιώντας ότι πραγματικός στόχος τους δεν είναι να κυβερνήσουν την Ελλάδα αλλά να την εξαντλήσουν εκμεταλλευόμενοι την οργή, την ελπίδα και την αμφιβολία και με «όπλα» όχι το πρόγραμμα και τις θέσεις τους αλλά τα fake news.

«Από τη μία πλευρά, θα παρελαύνουν με τάχα σημερινά προσωπεία χθεσινοί πρωταγωνιστές, με προχθεσινά συνθήματα, αλλά και κόμματα που εισηγούνται ένα εύκολο και κυρίως ακοστολόγητο αύριο, την ώρα που η δική τους βελόνα παραμένει κολλημένη σε περασμένες δεκαετίες. Ενώ, από την άλλη πλευρά, ο αριστερός και δεξιός λαϊκισμός θα συναντιούνται στο πεδίο του αντισυστημισμού. “Πλαστογράφοι της ελπίδας” και “τυμβωρύχοι του θυμού” θα γίνονται ένα, για να ενωθούν τελικά στην πράξη και με όσους “πωλούν” τη θρησκεία με το μέτρο και τον πατριωτισμό με το κιλό. Μια συμμαχία κατά της Νέας Δημοκρατίας, που καταλήγει τελικά απειλή κατά της ίδιας της δημοκρατίας», είπε, βάλλοντας τόσο κατά των κομμάτων αριστερά της ΝΔ όσο και εκείνων δεξιά της, αλλά και των νέων πολιτικών εγχειρημάτων Αλέξη Τσίπρα και Μαρίας Καρυστιανού.

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Τα καρφιά κατά Σαμαρά

Ο ίδιος επιφύλαξε έμμεσα καρφιά και κατά του Αντώνη Σαμαρά ο οποίος δρομολογεί τις δικές του πολιτικές κινήσεις, παραθέτοντας τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για την αμυντική ενίσχυση και θωράκιση της χώρας, για να υπογραμμίσει ότι η ΝΔ αποδεικνύει τον πατριωτικό και λαϊκό της χαρακτήρα «με δύσκολες πράξεις στο πεδίο» και όχι «με εύκολα συνθήματα από την ασφάλεια του καναπέ». «Είναι εκείνοι που “πνίγονται” μόνοι τους στα “ήρεμα νερά”, ξεχνώντας ότι αυτά τα “ήρεμα νερά” εμείς τα κρατάμε πάντα ελεύθερα και “γαλάζια” με πράξεις», επισήμανε.

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Μπαράζ περιοδειών

Το «γκάζι» που ζήτησε από όλα τα κομματικά στελέχη πάντως ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι αποφασισμένος να το πατήσει πρώτα ο ίδιος εκκινώντας τις περιοδείες ανά την Ελλάδα από τη Ρόδο το προσεχές Σάββατο, ενώ την επόμενη εβδομάδα θα επισκεφθεί κάποια περιοχή της Αττικής. Ταυτοχρόνως ξεκινά ο μαραθώνιος και για τα κλιμάκια της ΝΔ με πρώτο σταθμό τη Θεσσαλονίκη για την πρώτη «πολιτική ακαδημία» στελεχών, ώστε να ακολουθήσουν περιοδείες σε νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας. Τα επιχειρήματα στη «φαρέτρα» τους θα είναι το φυλλάδιο με κωδικοποιημένες τις πρωτοβουλίες και τα μέτρα της κυβέρνησης αυτά τα 7 χρόνια, αλλά και το σχέδιο της ΝΔ μέχρι το 2030.