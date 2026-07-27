Με την απολογία του πρώτου εκ των δύο κατηγορούμενων αλιέων συνεχίστηκε η δίκη στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο για στην υπόθεση του θανάτου του Σήφη Βαλυράκη, ο οποίος επιμένει για την αθωότητά του.

Συγκεκριμένα, ο κατηγορούμενος επέμεινε ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο αδελφός του δεν έχουν καμία σχέση με την υπόθεση, κάνοντας λόγο για μια πολυετή δοκιμασία που βιώνει η οικογένειά του.

Κατά την απολογία του, υποστήριξε σύμφωνα με το dikastiko.gr: «Επιμένουμε στην αθωότητά μας. Δεν αντέχουμε άλλο. Υποφέρουμε εμείς, υποφέρουν και τα παιδιά μας».

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Κατά την απολογία του δήλωσε ότι, το Σάββατο είχαν επιστρέψει από τριήμερη απουσία, ενώ το πρωί της Κυριακής μετέβη για λίγο στο αλιευτικό καταφύγιο, χωρίς όμως να ασχοληθεί με το σκάφος, καθώς οι καιρικές συνθήκες δεν επέτρεπαν την ανέλκυση των διχτυών. «Κατέβηκα στις οκτώ το πρωί, δεν έκανα καμία δουλειά και γύρισα σπίτι. Τα δίχτυα τα βγάλαμε τελικά τη Δευτέρα», ανέφερε.

Αναφορικά με το γιατί ήταν στο λιμάνι, ο κατηγορούμενος υποστήριξε: «Είναι το χούι. Το σκάφος είναι σαν τρίτο παιδί μου. Πάμε να δούμε τα καΐκια μας. Από όλα όσα έχουν ακουστεί εδώ, δεν έχουμε κάνει τίποτα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μας κατηγόρησαν.

Τέλος, για το αυτοκίνητο που φαίνεται από το υλικό των καμερών ασφαλείας, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε ότι ήταν ο ίδιος στο σημείο, υποστηρίζοντας ότι στην περιοχή κυκλοφορούν και άλλα αυτοκίνητα με τα ίδια χαρακτηριστικά. «Υπάρχουν άλλα δύο αυτοκίνητα με ίδιες ζάντες. Μπορεί να το είχε πάρει η σύζυγός μου, μπορεί να είχα πάει στη μητέρα μου. Εκείνη την ώρα, όμως, εγώ δεν κατέβηκα στο λιμάνι. Είμαστε αθώοι, κύριε εισαγγελέα. Το μυαλό μου είναι θολωμένο», ανέφερε.