Ο Σαμαράς αποκλείει «λάθος» του Βαλυράκη: «Δεν θα πνιγόταν ποτέ μόνος του, ήταν μία βίαιη δολοφονία»

Μαρτυρία για τις τελευταίες στιγμές του Σήφη Βαλυράκη κατέθεσε στο δικαστήριο ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που συνομίλησε μαζί του πριν φύγει για ψάρεμα με το φουσκωτό σκάφος του.

Σημειώνεται πως τους δύο άνδρες συνέδεε μακρά φιλία και εκείνο το πρωί λίγο πριν τις 11:00, μίλησαν στο τηλέφωνο για να συζητήσουν για ένα άρθρο του στην «Καθημερινή».

Σαμαράς: «Αδιανόητο να έκανε λάθος ο Βαλυράκης»

Ο Α. Σαμαράς ανέφερε στην κατάθεση του: «Λίγη ώρα μετά, μία – μιάμιση, με πήρε η σύζυγός του η Μίνα και μου λέει 'σε παρακαλώ, μήπως σου είπε ότι θα πάει πουθενά;'».

Μετά έμαθα το γεγονός. Αισθάνθηκα συντριβή, θα το πω όπως το νιώθω. Ένας τέτοιος άνθρωπος δεν πίστευα ότι θα μπορούσε να πεθάνει, όποιος τον γνώριζε, έβλεπε ότι μέσα του έτρεχε η ελευθερία. Ο Βαλυράκης θα ήταν ο τελευταίος που θα μπορούσε να πνιγεί. Οι φωτογραφίες δείχνουν ότι ήταν βίαιη δολοφονία. Ο συγκλονισμός είναι τεράστιος».

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Ο πρώην Πρωθυπουργός εξέφρασε την πεποίθησή του ότι ο θάνατος του Σήφη Βαλυράκη είναι «βίαιη και αδιανόητη δολοφονία», τόνισε πως ο πρώην υπουργός ήταν σε άριστη φυσική κατάσταση και απέκλεισε το ενδεχόμενο να είχε κάνει κάποιον λάθος χειρισμό που να του στοίχισε τη ζωή.

«Ο Βαλυράκης ήταν σε άψογη φυσική κατάσταση. Ήταν λιοντάρι. Είναι αδιανόητο να πεθάνει, παρά μόνο αν υπήρχε η στιγμή της αδιανόητης δολοφονίας. Ήταν δραστήριος, με ενέργεια, με γνώση των πάντων, ήταν άφοβος, άδολος, τίμησε την πατρίδα του, σκαρφάλωνε σε αεροπλάνα και είναι ντροπή να τολμά να υπονοήσει κάποιος ότι ο Βαλυράκης ήταν αδύναμος. Ήταν μια βίαιη δολοφονία. Η θάλασσα και ο Σήφης είναι αλληλένδετες έννοιες. Είναι αδιανόητο να έχει κάνει κάποιο λάθος».

Σαμαράς: «Δεν ξέρω αν παρακολουθούσαν τον Βαλυράκη»

Ο Αντώνης Σαμαράς δέχθηκε ερώτηση από την Ζωή Κωνσταντοπούλου για την υπόθεση των υποκλοπών και για το εάν θα μπορούσε ο Σήφης Βαλυράκης να αποτελεί στόχο.

Ζωή Κωνσταντοπούλου : Την περίοδο εκείνη είχατε ενδείξεις για την παρακολούθησή σας και εάν ο Βαλυράκης που μιλούσε μαζί σας θα μπορούσε να είναι ένα πρόσωπο υπό παρακολούθηση;

: Την περίοδο εκείνη είχατε για την παρακολούθησή σας και εάν ο Βαλυράκης που μιλούσε μαζί σας θα μπορούσε να είναι ένα υπό παρακολούθηση; Αντ. Σαμαράς: Πράγματι με παρακολουθούσαν και ακόμα και σήμερα προσπαθώ να μάθω το λόγο της παρακολούθησής μου και η Πολιτεία το νόημα της παρακολούθησής μου.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου μετά το πέρας της διαδικασίας αναφορικά με τις απαντήσεις που της έδωσε ο Αντώνης Σαμαράς για τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις δήλωσε:

«Μου απάντησε ''τότε δεν γνώριζα ότι παρακολουθούμαι ούτε μπορούσαμε να γνωρίζουμε με τον Σήφη αν παρακολουθούνται οι συνομιλίες μας'. Αναδρομικά μπορώ να αξιολογήσω ότι κάποιοι που ενδιαφέρονται να ξέρουν, θα ενδιαφέρονταν να ξέρουν τι σκέφτεται και τι λέει ο Σήφης Βαλυράκης. Εγώ μέχρι σήμερα δεν έχω πληροφορηθεί γιατί με παρακολουθούσαν και ζητώ να το μάθω».

Ο Αντώνης Σαμαράς ζητεί απαντήσεις, η δολοφονία Βαλυράκη έχει ιστορικά συμβεί στο επίκεντρο των παρακολουθήσεων και τα στοιχεία δείχνουν ότι η ΕΥΠ και κρατικές υπηρεσίες γνώριζαν για τη δολοφονία πριν μάθει η οικογένεια και ήταν κινητοποιημένες οι υπηρεσίες έξω από το σπίτι της οικογένειας», σημείωσε η κα Κωνσταντοπούλου.

Στο τέλος της σημερινής διαδικασίας το ακροατήριο ξέσπασε σε χειροκροτήματα, με τον πρόεδρο της εδρας να σημειώνει ότι τέτοιες εκδηλώσεις δεν επιτρέπονται εντός της δικαστικής αίθουσας.

Δικηγόρος οικογένειας Βαλυράκη: «Ο Σαμαράς, με την κατάθεσή του, τίμησε το ήθος του Σήφη»

Μετά το πέρας της διαδικασίας, ο Νίκος Κωνσταντόπουλος, εκ των δικηγόρων της οικογένειας Βαλυράκη, δήλωσε, όπως μεταδίδει το Orange Presss Agency:



«Σήμερα κατέθεσε ο Αντώνης Σαμαράς, ο άνθρωπος που είχε μιλήσει τηλεφωνικά με το Σήφη Βαλυράκη λίγο πριν από τη δολοφονία του. Με μια υποδειγματική κατάθεση τίμησε το ήθος και την προσφορά, την αγωνιστικότητα και το φρόνημα του Σήφη Βαλυράκη. Τίμησε εκείνο το σύμβολο που είχε καταφέρει να συγκροτήσει με τον βίο του ο Σήφης ο Βαλυράκης πριν δολοφονηθεί άγρια. Κατέθεσε την πεποίθησή του ότι ο θάνατός του είναι άγρια δολοφονία, γιατί όπως χαρακτηριστικά είπε, αυτό το λιοντάρι δεν μπορούσες ποτέ να το φανταστείς ότι θα πεθάνει.

Ο Αντώνης Σαμαράς τίμησε και τον εαυτό του με τη σημερινή του κατάθεση. Τίμησε και το δημόσιο βίο της χώρας. Για το δημόσιο βίο της χώρας είναι ιστορική απώλεια η δολοφονία του Σήφη του Βαλυράκη. Τίμησε και όλους εκείνους τους αγώνες που πρέπει να δίνει ο κάθε πολίτης για το δημόσιο συμφέρον εναντίον της διαφθοράς, υπέρ της ελευθερίας και για την υπεράσπιση της πατρίδας. Αυτό ήταν ο Σήφης Βαλυράκης. Αγωνιστής για εκείνα που πίστευε, δημοκράτης, άνθρωπος που ξόφλησε με την ψυχή του την πίστη του στην ελευθερία και τη δημοκρατία και πατριώτης».

Κωνσταντοπούλου: «Κλειδί οι αναφορές Σαμαρά στις παρακολουθήσεις»

Από την πλευρά της, η έτερη δικηγόρος της οικογένειας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, μεταξύ άλλων, τόνισε:



«Θεωρώ τη σημερινή μέρα ιστορικής σημασίας διότι μέσα από την κατάθεση του τελευταίου ανθρώπου με τον οποίο συνομίλησε ο Σήφης Βαλυράκης λίγη ώρα πριν τη δολοφονία του, δόθηκε η διάσταση και η αποδεικτική αξία σε ένα σωρό περιστατικά τα οποία για πάρα πολύ καιρό κάποιοι προσπάθησαν να τα θάψουν και να τα συγκαλύψουν.

Από όσα κατέθεσε ο Αντώνης Σαμαράς, θεωρώ εξαιρετικής σημασίας τα συμπεράσματά του για την προσωπικότητα του Σήφη Βαλυράκη και ταυτόχρονα κρατώ ως ιστορικής σημασίας τις αναφορές του στις παρακολουθήσεις. Θέλησα να φωτίσω μια πτυχή της υπόθεσης της δολοφονίας του Σήφη Βαλυράκη και της συγκάλυψ;hς της. Κρατώ λοιπόν την αντίδραση του κυρίου Σαμαρά σε αυτή την ενέργεια αλλά και τη δήλωσή του στο ακροατήριο.

Η τηλεφωνική επικοινωνία του με τον Σήφη Βαλυράκη στις 24 Γενάρη του ‘21 είναι ακριβώς στην καρδιά των γεγονότων, των υποκλοπών και των παρακολουθήσεων. Τον ρώτησα λοιπόν αν έχει υπ' όψιν του και αν τότε γνώριζε ότι παρακολουθείται. Είπε ότι εγώ μέχρι σήμερα δεν έχω πληροφορηθεί γιατί με παρακολουθούσαν και ζητώ να το μάθω»