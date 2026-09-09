Συνεχίστηκε στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, με την κατάθεση της Σταυρούλας Καρύδη, μητέρας του 29χρονου μηχανοδηγού της εμπορικής αμαξοστοιχίας, Δημήτρη Μασσαλή, η οποία προκάλεσε έντονη συγκίνηση και φορτισμένο κλίμα στην αίθουσα.

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«Αντιμετωπίστηκαν ως εμπορικό τρένο, όχι ως θύματα»

Η κ. Καρύδη εξέφρασε το βαθύ παράπονο της οικογένειάς της για το γεγονός ότι επί 3,5 χρόνια οι δύο μηχανοδηγοί της εμπορικής αμαξοστοιχίας —ο γιος της Δημήτρης Μασσαλής (29 ετών) και ο Σπύρος Βούλγαρης (34 ετών)— αντιμετωπίστηκαν από την κοινή γνώμη απλώς ως ένα απρόσωπο τρένο. «Είμαστε τρεισήμισι χρόνια από το ατύχημα και αυτά τα δύο παιδιά η πλειοψηφία του κόσμου δεν γνώριζε ποια είναι, πώς λέγονται, ότι έχουν και αυτά γονείς, ότι ήταν παιδιά... Αντιμετωπίστηκαν μέχρι τώρα ως εμπορικό, ποτέ δεν ξεχωρίστηκαν οι εργαζόμενοι, τα δύο παιδιά που ήταν στο τιμόνι, ώστε να συμπεριληφθούν μαζί με τα υπόλοιπα θύματα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Το τρένο ήταν άκαυτο – Ανυπόστατα τα σενάρια περί λαθρεμπορίου»

Στην κατάθεσή της, η μητέρα του μηχανοδηγού διέψευσε πλήρως τα σενάρια περί μεταφοράς εύφλεκτου ή λαθραίου υλικού, παραθέτοντας τα επίσημα στοιχεία της δικογραφίας. Όπως υπογράμμισε, η εμπορική αμαξοστοιχία, οι μηχανές, οι φορτάμαξες και τα κοντέινερ παρέμειναν εντελώς άκαυτα, ενώ «τα παιδιά ανασύρθηκαν αρτιμελή, άκαυτα, πλήρως αναγνωρίσιμα, δεν ήταν καμένα ούτε αυτά, ούτε οι μηχανές, ούτε οι φορτάμαξες».

Παράλληλα, εξήγησε ότι η πραγματογνωμοσύνη στο πρώτο κοντέινερ πίσω από τις φορτάμαξες έδειξε αποκλειστικά σημάδια σύγκρουσης και όχι εκτόνωσης αερίου ή πυρκαγιάς, αποκλείοντας την ύπαρξη εκρηκτικού φορτίου. Η ίδια αναφέρθηκε και στα ηχητικά ντοκουμέντα, όπου ο γιος της απαντούσε σε παρατήρηση σταθμάρχη.

Η κ. Καρύδη τόνισε ότι αποφάσισε να τοποθετηθεί δημόσια όταν επιχειρήθηκε η στοχοποίηση των δύο νέων, δηλαδή «να το παρουσιάσουν ως μικρολαθρεμπόριο μεταξύ πιτσιρικάδων, εκεί βγήκαμε μπροστά, ζητήσαμε πραγματογνωμοσύνη», ανέφερε.

Παράλληλα, άφησε αιχμές κατά τεχνικών συμβούλων και νομικών παραγόντων που γνώριζαν τη δικογραφία, κατηγορώντας τους ότι, αν και γνώριζαν πως το εμπορικό τρένο ήταν άκαυστο, δεν βγήκαν να επιβεβαιώσουν την αλήθεια στην κοινή γνώμη, επιτρέποντας τη διακίνηση ανυπόστατων σεναρίων.