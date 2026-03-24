Δίκη για Τέμπη: «Αναγκάστηκα να κάτσω στις θέσεις για τους κατηγορουμένους» - Η μαρτυρία της Ντίνας Μαγδαλιανίδη

Σοκάρουν οι νέες δηλώσεις της πολυτραυματία της τραγωδίας των Τεμπών, Ντίνα Μαγδαλιανίδη, η οποία μίλησε στην εκπομπή «Live News», περιγράφοντας τη ζωή της μετά το δυστύχημα, ενώ αναφέρθηκε στην επανέναρξη της δίκης, που αναμένεται για την 1η Απριλίου.

Η Ντίνα Μαγδαλιανίδη μιλώντας για την κατάσταση της υγείας της, υπογράμμισε πως παραμένει σταθερή, έχοντας ωστόσο μόνιμες επιπτώσεις:

«Είναι σταθερή η κατάσταση της υγείας μου. Έχει βελτιωθεί με τεράστια προσπάθεια. Κάποια πράγματα είναι μόνιμα βέβαια, εν μέρει στενάχωρα, αλλά πάντα υπάρχει ελπίδα βελτίωσης, τουλάχιστον από μέρους μου. Η ζωή δεν είναι χωρίς πόνο και δεν είναι σε καμία περίπτωση ίδια», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενη στην παρουσία της στο δικαστήριο για το δυστύχημα, αποκάλυψε τις δυσκολίες, με τις οποίες βρέθηκε αντιμέτωπη ακόμη και πρακτικά: «Δεν είχε χώρο εκεί που κάθονταν οι υπόλοιποι συγγενείς θυμάτων, οπότε αναγκάστηκα να κάτσω στις θέσεις που μου είπαν ότι προορίζονταν για τους κατηγορουμένους», είπε.

«Πιο πολύ το άγχος μου ήταν στο πώς θα βγω αν γίνει κάτι, πώς θα βγω αν νιώσω άγχος. Με αγχώνει ο πολύς κόσμος. Περίμενα να ξεκινήσει στις 13 Μαρτίου. Είναι λογικό να οργίστηκαν οι συγγενείς, με τα προβλήματα που υπήρχαν», πρόσθεσε.

Τέλος, ανέφερε την απογοήτευση της για την κατάσταση που επικράτησε στην αίθουσα, αναφέροντας πως δεν μπορέσει να δώσει το «παρών» στην 1η Απριλίου υπό αυτές τις συνθήκες:

«Μετά από αυτό κάπως απογοητεύτηκα λέω “θα μπορέσω να πάω και την 1η Απριλίου;”. Θέλω, απλά για να δηλώνω το παρών και να δείχνω και τη συμπαράστασή μου και στα άλλα άτομα που εμπλέκονται σε όλο αυτό, στους συγγενείς θυμάτων, στους τραυματίες».