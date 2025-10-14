Δίκη για Τέμπη: Πώς θα διαμορφωθεί η αίθουσα διεξαγωγής

Η έναρξη της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών ορίστηκε για τις 23 Μαρτίου, όπως έγινε γνωστό την Τρίτη 14/10. Η δίκη με τα 36 μη πολιτικά πρόσωπα που θα καθίσουν στο εδώλιο, θα διεξαχθεί στη Λάρισα σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο.

Ο χώρος της δίκης θα είναι μια ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα στον Συνεδριακό Χώρο «ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καθώς πρόκειται για μια δίκη με δεκάδες δικηγόρους και μια δικογραφία 60.000 σελίδων.

Αναμένεται να διασαφηνιστεί ποια θα είναι η δυνατότητα καλύψεως της δίκης, καθώς στην συγκεκριμένη αίθουσα δεν μπορούν να χωρέσουν όλα τα ΜΜΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA, θα υπάρξει μια διπλανή αίθουσα με γιγαντοοθόνες, όπως είχε γίνει στην δίκη για την υπόθεση της 17 Νοέμβρη.

Επίσης σημειώνεται ότι αυτή δεν θα είναι η μόνη δίκη, καθώς και ο Χρήστος Τριαντόπουλος αλλά και ο Κώστας Αχ. Καραμανλής έχουν παραπεμφθεί με τις διατάξεις του νόμου περί ευθύνης υπουργών σε Δικαστικά Συμβούλια του Ειδικού Δικαστηρίου.

Δίκη για Τέμπη: Οι κατηγορούμενοι

Ο αριθμός των κατηγορουμένων της βασικής δικογραφίας είναι 36, με το πρώτο όνομα να είναι του 60χρονου σταθμάρχη της Λάρισας, ο οποίος έστειλε την επιβατική αμαξοστοιχία στη λάθος γραμμή.

Στο εδώλιο θα βρεθούν και οι δύο σταθμάρχες που κατηγορούνται πως έφυγαν πρόωρα από τη βάρδιά τους καθώς και ο προϊστάμενος του Τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας ΟΣΕ.

Αντιμέτωποι με κατηγορίες είναι και 11 στελέχη και προϊστάμενοι τμημάτων του ΟΣΕ, 16 στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ σχετικά με τη μη ολοκλήρωση της σύμβασης 717 για το σύστημα τηλεδιοίκησης καθώς και ο διευθύνων σύμβουλος και ο τεχνικός διευθυντής της Hellenic Train Α.Ε.

Στο σκαμνί του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων θα βρεθούν και ο γενικός διευθυντής Μεταφορών του υπουργείου Υποδομών, η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Σιδηροδρομικών Μεταφορών του υπουργείου και η πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) για παραλείψεις σχετικά με την αδειοδότηση και την εποπτεία της λειτουργίας του σιδηροδρομικού δικτύου.

Σημειώνεται πως οι 33 κατηγορούμενοι βαρύνονται με το κακούργημα της διατάραξης συγκοινωνιών και σειρά πλημμεληματικών πράξεων, ενώ 3 πρόσωπα αντιμετωπίζουν μόνο πλημμελήματα.

Την Τετάρτη (15/10) θα γίνει στο Μονομελές Πρωτοδικείο Λάρισας η δίκη για την υπόθεση που αφορά τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού της εμπορικής αμαξοστοιχίας που ενεπλάκη στη σιδηροδρομική τραγωδία. Αυτή θα είναι η πρώτη δίκη για την υπόθεση των Τεμπών.

Κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι στέλεχος της εταιρείας Interstar, που έχει αναλάβει τη φύλαξη και την επιτήρηση μέσω καμερών του σιδηροδρομικού δικτύου του ΟΣΕ, καθώς και υψηλόβαθμα στελέχη του ΟΣΕ και ειδικότερα ο νυν διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ, και ο τότε πρόεδρος του Οργανισμού την περίοδο του δυστυχήματος.