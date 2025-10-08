Καρυστιανού για εκταφές και Τέμπη: «Μας πάνε σε δίκη χωρίς ένοχο ή έρευνα - Έπρεπε να έχουν γίνει»

Η Μαρία Καρυστιανού τοποθετήθηκε εκτενώς σήμερα (8/10) για το επιμύθιο μετά την υποχώρηση της Εισαγγελίας και την ικανοποίηση των αιτημάτων Ρούτσι και άλλων συγγενών για την εκταφή και διεξαγωγή τοξικολογικών εξετάσεων σε θύματα των Τεμπών.

Ερωτηθείσα για το πώς εκλαμβάνει την εξέλιξη της υπόθεσης του σιδηροδρομικού εγκλήματος, σχολίασε πως «τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα τώρα», ενώ υπογράμμισε πως τον τελευταίο καιρό οι συγγενείς πασχίζουν να γίνουν στοιχειώδεις διαδικασίες, που δεν είχαν τελεστεί αρχικά.

Σχετικά με τον λόγο για τον οποίο οι συγγενείς επιδιώκουν τα αποτελέσματα χημικών αναλύσεων, επιφορτίζοντας εργαστήρια και ειδικούς από το εξωτερικό, η κα Καρυστιανού απάντησε:

«Θα μας αδικήσει κάποιος για αυτό; Το έχουμε ζητήσει πολλές φορές γιατί έχουμε αναπάντητα ερωτήματα, οι ιατροδικαστές έπρεπε να μας έχουν πει την αιτία θανάτου».

Καρυστιανού: «Δικαίως δεν τους έχουμε εμπιστοσύνη»

«Αρχικά μας είχαν πει ότι οι άνθρωποί μας πέθαναν ακαριαία, και μετά βγήκε ότι πέθαναν κάποιοι από τη φωτιά. Δικαίως δεν έχουμε εμπιστοσύνη, δεν θα ήμασταν σε αυτή την κατάσταση αν είχαμε τα δείγματα που κατέστρεψε παράνομα ο ανακριτής.

Αν υπήρχαν αυτά , θα μπορούσαμε να κάνουμε οποιονδήποτε έλεγχο, και θα είχαμε σωστά αποτελέσματα. Δεν τα έχουμε εξαιτίας του ανακριτή Μπακαΐμη.

Σχετικά με τις υποψίες που τρέφει, και που επιδιώκει να απαντήσουν οι νέες εξετάσεις, η κα Kαρυστιανού υπογράμμισε: «Υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι εκείνη την ώρα δεν μπορούσε ο κόσμος να αναπνεύσει.

Έχουμε χημικά εγκαύματα ακόμα και στους διασώστες, ιατροδικαστές που αναφέρουν χημικά εγκαύματα από έλαιο σιλικόνης. Πέραν αυτού υπάρχει απανθράκωση. θα πρέπει να γίνει συγκεκριμένος έλεγχος, όχι κατά το δοκούν».

Καρυστιανού: «Πάνε σε δίκη χωρίς ένοχο ή έρευνα»

Συνέχισε: «Παρ' όλο που ο αέρας έκαιγε, αποφάσισαν ότι δεν πρέπει να γίνει αυτοψία ή τοξικολογικός έλεγχος, δεν έγινε τίποτα».

Όσον αφορά πάλι την υποχώρηση της εισαγγελίας στο δίκαιο αίτημα του Πάνου Ρούτσι και άλλων συγγενών, και την προοπτική να προχωρήσει η ξεχωριστή δίκη για τα Τέμπη, η κα Καρυστιανού ξέσπασε:

«Ετοιμαζόμαστε να πάμε σε δίκη χωρίς να υπάρχει ένοχος ή έρευνα για την έκρηξη. Εμείς, που οι άνθρωποί μας κάηκαν ζωντανοί, τι έχουμε να περιμένουμε; Το Καραμανλή που τον άφησαν εκτός κάδρου; Τους υπουργούς, για να μας πουν για πλημμελήματα, αυτό να περιμένουμε;

Έχουμε χαμηλές προσδοκίες γιατί πάμε με κουτσουρεμένη ανάκριση, με αναπάντητα πάρα πολλά ερωτήματα και μπάζωμα της έρευνας. Αυτή δεν θα είναι δίκη, θα είναι παρωδία.

Αν δεν είχαν γίνει εξαρχής τα μπαζώματα από το κ. Τριαντόπουλο, θα είχαμε ήδη τα στοιχεία και θα είχε ξεκινήσει η δίκη».

