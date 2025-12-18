Δίκη για υποκλοπές: Βίαιη προσαγωγή μαρτύρων διέταξε το δικαστήριο

Τη βίαιη προσαγωγή των μαρτύρων που δεν εμφανίστηκαν στο δικαστήριο, παρά το γεγονός ότι είχαν κλητευθεί κανονικά, διέταξε η έδρα στο πλαίσιο της δίκης για την υπόθεση των υποκλοπών.
Διαβάστε ακόμα: Συνεχίστηκαν οι καταθέσεις στη Δίκη για τις υποκλοπές: Ξεσπά ο πρόεδρος - «Όλοι κουμπάροι είναι εδώ, άντε μην πω»
Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ η απόφαση ελήφθη μετά την αδικαιολόγητη απουσία τους από τη διαδικασία, με το δικαστήριο να κρίνει πως το συγκεκριμένο μέτρο είναι απαραίτητο, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση της δίκης και η ορθή απονομή της δικαιοσύνης.
- Καταγγελία κατά Μαζωνάκη: «Δεν ζήτησα χρήματα, μόνο ηθική δικαίωση» λέει ο 21χρονος
- Ρούτσι: «Να πω στον Πλακιά ότι δεν μαζέψαμε λεφτά για να τα φάμε» - Τι απαντά για το «κίνημα» Καρυστιανού
- Κάτοικος της πιο κρύας πόλης του κόσμου περιγράφει τι φοράει για να βγει στους -50°C
- Η πολύ φτωχή τηλεθέαση που συνεχίζει να κάνει το Real View του Open
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.