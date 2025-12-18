Μενού

Δίκη για υποκλοπές: Βίαιη προσαγωγή μαρτύρων διέταξε το δικαστήριο

Το δικαστήριο αποφάσισες την βίαιη προσαγωγή μαρτύρων που δεν εμφανίστηκαν στο δικαστήριο για τη δίκη των υποκλοπών.

Reader symbol
Newsroom
EYP
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη | eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Τη βίαιη προσαγωγή των μαρτύρων που δεν εμφανίστηκαν στο δικαστήριο, παρά το γεγονός ότι είχαν κλητευθεί κανονικά, διέταξε η έδρα στο πλαίσιο της δίκης για την υπόθεση των υποκλοπών.

Διαβάστε ακόμα: Συνεχίστηκαν οι καταθέσεις στη Δίκη για τις υποκλοπές: Ξεσπά ο πρόεδρος - «Όλοι κουμπάροι είναι εδώ, άντε μην πω»

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ η απόφαση ελήφθη μετά την αδικαιολόγητη απουσία τους από τη διαδικασία, με το δικαστήριο να κρίνει πως το συγκεκριμένο μέτρο είναι απαραίτητο, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση της δίκης και η ορθή απονομή της δικαιοσύνης.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ