Δίκη για υποκλοπές: Βίαιη προσαγωγή μαρτύρων διέταξε το δικαστήριο

Τη βίαιη προσαγωγή των μαρτύρων που δεν εμφανίστηκαν στο δικαστήριο, παρά το γεγονός ότι είχαν κλητευθεί κανονικά, διέταξε η έδρα στο πλαίσιο της δίκης για την υπόθεση των υποκλοπών.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ η απόφαση ελήφθη μετά την αδικαιολόγητη απουσία τους από τη διαδικασία, με το δικαστήριο να κρίνει πως το συγκεκριμένο μέτρο είναι απαραίτητο, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση της δίκης και η ορθή απονομή της δικαιοσύνης.