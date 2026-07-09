Δίκη Λιγνάδη: «Έμεινα γιατί δεν είχα πού να πάω», κατέθεσε ο τρίτος καταγγέλλων

Στις συνθήκες που, όπως υποστήριξε, τον οδήγησαν ως ανήλικο να φιλοξενηθεί στο σπίτι του Δημήτρη Λιγνάδη, αλλά και στο περιστατικό που περιλαμβάνεται στο κατηγορητήριο ως βιασμός, αναφέρθηκε κατά την κατάθεσή του στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο ο τρίτος καταγγέλλων.

Ο 29χρονος σήμερα μάρτυρας περιέγραψε μια ιδιαίτερα δύσκολη οικογενειακή κατάσταση, η οποία, όπως είπε, τον άφησε χωρίς ουσιαστική στήριξη και τον οδήγησε να διαμένει στο σπίτι του πρώην καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου.

Σύμφωνα με την κατάθεσή του, η γνωριμία τους ξεκίνησε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Όσο φιλοξενούνταν στην οικία του κατηγορούμενου, υποστήριξε ότι υπήρξαν επανειλημμένα περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης. Όπως μεταδίδει το dikastiko.gr ο μάρτυρας ανέφερε ότι επιχείρησε να αποτρέψει νέες προσεγγίσεις, λέγοντας ότι ενδιαφερόταν για άλλο πρόσωπο, χωρίς όμως αυτό να αποδώσει.

Περιγράφοντας τη βραδιά που, σύμφωνα με την καταγγελία του, σημειώθηκε ο βιασμός, κατέθεσε ότι βρισκόταν ξαπλωμένος μαζί με φίλο του όταν εμφανίστηκε ο κατηγορούμενος.

«Προσπαθούσα να αντιδράσω και δεν είχα τη δυνατότητα. Όλα έγιναν χωρίς καμία προειδοποίηση. Ήρθε ήδη με στύση. Ο Ά. έφυγε από το κρεβάτι, τον κοίταξα, δεν αντέδρασε και παραδόθηκα. Προσπαθούσα να καταλάβω τι συνέβαινε. Πήγα στο μπάνιο, σκουπίστηκα και προσπαθούσα να συνειδητοποιήσω τι είχε συμβεί. Όταν βγήκα, τον είδα να μιλά και να γελά με τους υπόλοιπους. Κανείς δεν αντέδρασε», ανέφερε ενώπιον του δικαστηρίου.

Απαντώντας σε ερωτήσεις της προέδρου σχετικά με το αν οι υπόλοιποι που βρίσκονταν στο διαμέρισμα αντιλήφθηκαν το περιστατικό, ο μάρτυρας δήλωσε πως δεν γνωρίζει.

«Δεν ξέρω. Δεν μπορούσαν να δουν, αλλά δεν ξέρω αν άκουσαν, γιατί είχε μουσική. Όλοι έπιναν αλκοόλ που μας πρόσφερε ο κατηγορούμενος. Δεν ξέρω αν ήταν αντιληπτό ότι έκλαιγα. Απομονώθηκα και δεν μίλησα. Ένιωσα σαν να ήταν αποδεκτό από τους άλλους», είπε.

Ο μάρτυρας εξήγησε ότι παρέμεινε στο σπίτι και μετά το καταγγελλόμενο περιστατικό, επειδή, όπως ανέφερε, δεν είχε άλλη επιλογή.

Στην ερώτηση της προέδρου για το τι έκανε στη συνέχεια, απάντησε: «Έμεινα εκεί γιατί δεν είχα πού να πάω. Ο κατηγορούμενος συνέχισε σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Είδε τηλεόραση και πήγε στο δωμάτιό του».

Όπως κατέθεσε, αποχώρησε από το σπίτι αρκετούς μήνες αργότερα, όταν η μητέρα του τον ενημέρωσε ότι μπορούσε να επιστρέψει στην οικογενειακή εστία. Στο διάστημα που μεσολάβησε, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, προηγήθηκαν και άλλα περιστατικά που χαρακτήρισε κακοποιητικές συμπεριφορές.

Στην παρατήρηση της εισαγγελέως ότι συνέχισε να διαμένει με τον κατηγορούμενο, ο 29χρονος απάντησε ότι η παραμονή του εκεί ήταν αποτέλεσμα ανάγκης.

«Δεν υπήρχε άλλη επιλογή. Έμενα εκεί από ανάγκη. Δεν είχα υποστηρικτικό περιβάλλον, ούτε έτρεφα κάποιο συναίσθημα για εκείνον. Όταν έφυγα, ένιωθα ενοχές και πίστευα ότι είχα κι εγώ ευθύνη», είπε.

Ερωτηθείς γιατί δεν προχώρησε νωρίτερα σε καταγγελία, εξήγησε ότι αρχικά ήταν ανήλικος, ενώ αργότερα δεν διέθετε νόμιμα έγγραφα και φοβόταν κάθε επαφή με τις Αρχές.

«Ήμουν ανήλικος. Όταν ενηλικιώθηκα, δεν είχα διαβατήριο ούτε νόμιμα έγγραφα. Επιπλέον, στο σπίτι μου ερχόταν συνεχώς η αστυνομία λόγω των γονιών μου και αυτό μου είχε δημιουργήσει μόνο φόβο», κατέθεσε.

Ολοκληρώνοντας την κατάθεσή του, αναφέρθηκε στις επιπτώσεις που, όπως είπε, είχαν τα γεγονότα στη ζωή του.

«Ήρθα να πω αυτά που έχω βιώσει. Ήρθα να δικαιωθώ. Ήταν άδικο να πάρεις ένα 17χρονο με τόσα προβλήματα και να τον εκμεταλλευτείς. Μου έχει στερήσει σχέσεις, επαφές και την ικανότητα να επικοινωνώ με τον κόσμο. Γνώρισα τον φόβο και ακόμη τον παλεύω με τον ψυχολόγο μου», ανέφερε κλείνοντας την κατάθεσή του.