Δίκη Predator: Προωθούσαν το λογισμικό σε δημόσιες αρχές στο εξωτερικό, κατέθεσε πρώην υπάλληλος της Intelexa

Η δίκη για την υπόθεση των παράνομων υποκλοπών μέσω του λογισμικού Predator συνεχίστηκε στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών με την κατάθεση του πρώην υπαλλήλου της Intellexa, Παναγιώτη Κούτσιου, ο οποίος εργάστηκε στην εταιρεία από τον Απρίλιο του 2021 έως τον Μάιο του 2022 ως μηχανικός προπωλήσεων (pre-sales).

Στην έναρξη της συνεδρίασης, σύμφωνα με το dikastiko.gr ο μάρτυρας προσκόμισε τη σύμβαση εργασίας του 2021, υπογραμμίζοντας: «Έψαξα και βρήκα τη σύμβαση που μου είχαν στείλει να την υπογράψω. Την προσκομίζω. Αυτή είναι η σύμβαση που υπέγραψα στην αρχή».

Κατά τη διάρκεια της κατάθεσης, ο κ. Κούτσιος επανέλαβε ότι επισκέφθηκε δημόσιες αρχές στο εξωτερικό για να προωθήσει το λογισμικό της Intellexa που αφορούσε ανάλυση δεδομένων, αναφέροντας μεταξύ άλλων χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αφρική, η Κένυα, το Μεξικό, η Κολομβία, το Ουζμπεκιστάν, το Καζακστάν και η Μογγολία.

Η ένταση στην κατάθεση προέκυψε όταν αποκάλυψε ότι, ένα χρόνο μετά την αποχώρησή του από την Intellexa, είχε προσληφθεί σε άλλη εταιρεία με κοινά πρόσωπα για να παρουσιάζει το ίδιο λογισμικό, την περίοδο 1/5/2023 έως 31/3/2024. Σε ερώτηση αν επρόκειτο για την Intellexa, ο μάρτυρας αρχικά απάντησε ότι το όνομα της εταιρείας είχε αλλάξει και ότι επρόκειτο για νέα άτομα, αλλά αργότερα παραδέχθηκε ότι το λογισμικό που παρουσίαζε ήταν το ίδιο και φαντάζεται ότι πρόκειται για συνέχεια της Intellexa.

Όπως υπογράμμισε ο ίδιος: «Είχα εμπιστοσύνη στους ανθρώπους που με πλήρωναν στην ώρα μου και μου έκαναν μία καλή πρόταση», ενώ στην αντίδραση του εισαγγελέα σχετικά με την ηθική διάσταση της εργασίας του, ο μάρτυρας τόνισε ότι η αμοιβή του του επέτρεπε να συντηρεί την οικογένειά του.

Στη συνέχεια, εξετάστηκε ο λογιστής και φοροτεχνικός Ηλίας Κυριακίδης, ο οποίος κατέθεσε ότι είχε αναλάβει τη σύσταση της Intellexa και άλλων δύο εταιρειών στην Ελλάδα, κατόπιν αιτήματος των Εϊμαν Σεμάνα και Σάρα Χάμου, ενώ γνώριζε τον Φέλιξ Μπίτζιο μέσω του ομίλου Λογοθέτη. Διευκρίνισε ότι αρχικά ο Μπίτζιος δεν συμμετείχε στις εταιρείες, αλλά «μπήκε αργότερα».

Ο Κυριακίδης κατέθεσε ότι οι εταιρείες ασχολούνταν με στατιστικά δεδομένα και αναλύσεις σε συνδυασμό με hardware που συναρμολογούνταν στην Ελλάδα και εξάγονταν στο εξωτερικό. Ανέφερε ότι οι εταιρείες πραγματοποιούσαν συναλλαγές μεταξύ τους, πιθανώς για φορολογικούς λόγους, όλες προς το εξωτερικό. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι εταιρείες είχαν συνολικό ύψος αγορών περίπου 2 εκατ. ευρώ και πωλήσεων περίπου 3 εκατ., ενώ έλαβαν επιστροφή ΦΠΑ ύψους 150.000 ευρώ. Ο Κυριακίδης ανέλαβε και τη μισθοδοσία περίπου 12 εργαζομένων, με μισθούς που έφταναν τα 5.000–8.000 ευρώ.

Ο λογιστής δήλωσε ότι διέκοψε τη συνεργασία τον Μάιο του 2022, μετά από δημοσιεύματα που τον εμφάνιζαν ως «λογιστή της Krikel», διευκρινίζοντας ότι δεν υπήρξε καμία συνεργασία μεταξύ Intellexa και Krikel.