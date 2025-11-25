Δίκη Predator: Το «συμβόλαιο θανάτου» και οι ερωτήσεις για την ΕΥΠ - Στο βήμα και ο πρώην σύμβουλος του Μητσοτάκη

Σε εξέλιξη βρίσκεται η δίκη για την υπόθεση των υποκλοπών με το παράνομο λογισμικό Predator, και σήμερα κατέθεσε (25/11) η πρώην διευθύντρια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών (ΔΕΕ) της Αστυνομίας και ο πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Πρωθυπουργού.

Πρώτη κατέθεσε η πρώην διευθύντρια της ΔΕΕ της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία αποστρατεύτηκε για λόγους που η ίδια δεν γνωρίζει, όπως είπε στο δικαστήριο, τον Μάρτιο του 2022.

Κατά την καταγγελία της υποστηρίζει ότι, έπεσε θύμα διπλής παρακολούθησης μέσω Predator, αλλά και από την ΕΥΠ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ενημερώθηκε το 2023 με επιστολή από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ότι ήταν θύμα παρακολούθησης από την ΕΥΠ για λόγους εθνικής ασφάλειας, ενώ όπως η ίδια είπε, τα δύο λινκ με τα μολυσμένα μηνύματα με Predator τα απάντησε και ως εκ τούτου θεωρεί ότι το κινητό της παγιδεύτηκε και με το Predator.

Πρώην διευθύντρια της ΔΕΕ: Το μήνυμα με το «συμβόλαιο θανάτου»

Η πρώην διευθύντρια της ΔΕΕ δεν γνωρίζει τους λόγους για τους οποίους η ίδια παρακολουθήθηκε αλλά και τους λόγους για τους οποίους αποστρατεύτηκε από την υπηρεσία της. «Μπορώ να εικάσω, αλλά δεν μπορώ να πω με σιγουριά», είπε η ίδια.

Όπως εξήγησε, κατά τη σταδιοδρομία της στην συγκεκριμένη υπηρεσία είχε χειριστεί πολύ σημαντικές και ευαίσθητες υποθέσεις, όπως η δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ, ενώ είπε ότι λίγες ημέρες πριν πατήσει το δεύτερο λινκ με το κακόβουλο λογισμικό, είχε δεχτεί ένα απειλητικό mail στο οποίο περιγραφόταν ότι υπήρχε ενεργό συμβόλαιο θανάτου σε βάρος της με 19 σφαίρες, για το οποίο, όπως είπε, ενημέρωσε αρμοδίως την υπηρεσία της.

Δίκη Predator: Ο πρώην σύμβουλος του Μητσοτάκη αρνείται επικοινωνία με την ΕΥΠ

Στο βήμα, ανέβηκε ύστερα ο πρώην σύμβουλος θνικής Ασφαλείας του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος θήτευσε στη συγκεκριμένη θέση από τον Ιούλιο του ’19 έως τα τέλη Αυγούστου του 2020.

Εξέφρασε την πεποίθησή του ο μάρτυρας ότι ο πρωθυπουργός δεν γνώριζε για την υπόθεση των παρακολουθήσεων, ενώ και ο ίδιος δήλωσε άγνοια για το συγκεκριμένο θέμα. Όπως είπε, δεν γνώριζε για κακόβουλα λογισμικά, δεν γνώριζε για παρακολουθήσεις μέσω της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και άφησε αιχμές ότι και ο ίδιος δεν είχε επικοινωνία και συνεργασία με την ΕΥΠ, για την οποία είπε ότι δεν λάμβανε τα δελτία ενημέρωσης.