Δίκη Τέμπη - Άλμα Λάττα: «Θέλω οι κατηγορούμενοι να δουν τι έχουν κάνει σε αυτές τις μάνες»

Συνεχίζεται σήμερα, 27 Απριλίου, η μεγάλη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών στο κέντρο «Γαιόπολις» στη Λάρισα.

Φτάνοντας στον χώρο, η Άλμα Λάττα, μητέρα της αδικοχαμένης Κλαούντιας, ζήτησε την πλήρη απόδοση δικαιοσύνης και την παρουσία όλων των εμπλεκομένων στην αίθουσα.

«Θέλω όλους τους κατηγορούμενους στις καρέκλες τους»

Η κα Λάττα ξεκίνησε τη δήλωσή της της ζητώντας να βρεθούν ενώπιον των οικογενειών όσοι φέρουν την ευθύνη για τον χαμό των παιδιών τους.

«Θέλω να βλέπω όλους τους κατηγορούμενους καθισμένους στις καρέκλες. Να ακούσουν τις κατηγορίες και να δουν σε αυτές τις μανούλες τι κακό έχουν κάνει σε όλες αυτές τις οικογένειες, που θα είμαστε σε όλη την υπόλοιπη ζωή μας καταστραμμένοι, με μισή καρδιά, να τραβάμε αυτόν τον Γολγοθά» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στράφηκε μάλιστα ευθέως κατά της πολιτικής ηγεσίας, ζητώντας την παραπομπή του πρώην Υπουργού Μεταφορών:

«Θέλω να φέρω τον κύριο Καραμανλή μπροστά στο φυσικό δικαστή. Να δικαστεί για αυτή την τραγωδία. Ήταν υπεύθυνος, ήξερε και δεν έκανε τίποτα να το σταματήσει. Είχε τόσες επιστολές από τους μηχανοδηγούς και δεν έκανε τίποτα να μας προστατέψει» τόνισε μεταξύ άλλων.

Η μητέρα της Κλαούντιας άφησε αιχμές για τον τρόπο διεξαγωγής της ανάκρισης, υποστηρίζοντας ότι σημαντικά στοιχεία έμειναν εκτός κάδρου.

«Μας κοροϊδεύουν μπροστά στα μάτια μας τρία χρόνια τώρα. Είχαν όλα τα στοιχεία, όλα τα βίντεο στα χέρια τους και δεν μπήκαν καν στη δικογραφία. Θέλουμε μαζί με τους δικηγόρους μας να φέρουμε τα στοιχεία από την αρχή, να λάμψει η αλήθεια» υπογράμμισε.