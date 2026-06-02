Δίκη Τέμπη: Η εισαγγελική πρόταση για τις κατηγορίες - Τι ζήτησε

Η σημερινή συνεδρίαση στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη ξεκίνησε με την εισαγγελέα του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας να κάνει την πρότασή της όσον αφορά στις δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας.

Η εισαγγελέας πρότεινε να γίνουν δεκτές οι δηλώσεις των Δικηγορικών Συλλόγων μόνο για το αδίκημα της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών, να απορριφθεί η δήλωση του σωματείου μηχανοδηγών «Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης» και η δήλωση του ελληνικού Δημοσίου.

Επίσης, πρότεινε να μη γίνουν δεκτές οι δηλώσεις παράστασης για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος.

Η διαδικασία στη δίκη των Τεμπών συνεχίζεται με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας.