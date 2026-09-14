Δίκη Τέμπη: Συνεχίζεται με την εισαγγελική πρόταση για το «ξεσκόνισμα» του κινητού του σταθμάρχη

Συνεχίζεται σήμερα, Δευτέρα (14/09), η δίκη για την πολύκροτη υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας.

Εντός της ημέρας αναμένεται η πρόταση της εισαγγελέως επί του αιτήματος που υπέβαλε συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας.

Ειδικότερα, το αίτημα αφορά στην εξέταση του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας. Έχει ζητηθεί ο έλεγχος των εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων, των μηνυμάτων στο κινητό και σε εφαρμογές όπως το viber, τον έλεγχο της κάρτας μνήμης και της κάρτας sim.

Να υπενθυμιστεί πως, προ ημερών, και με αφορμή την επανέναρξη της δίκης, μετά την καλοκαιρινή διακοπή, ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών εξέδωσε ανακοίνωση όσον αφορά στο πώς κινείται η διαδικασία.

Αναλυτικά:

«Με την ολοκλήρωση των πρώτων τριών συνεδριάσεων (7, 8 και 9 Σεπτεμβρίου 2026) στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας μετά την καλοκαιρινή διακοπή, η δικαστική διαδικασία για το έγκλημα της 28ης Φεβρουαρίου 2023 εισήλθε πλέον στην ουσία της.

Μετά την ολοκλήρωση των δικονομικών ζητημάτων των πρώτων 25 δικασίμων, το Δικαστήριο προχώρησε στην έναρξη των καταθέσεων των πρώτων μαρτύρων του κατηγορητηρίου.

Στο βήμα ανέβηκαν μέλη των οικογενειών των θυμάτων, τα οποία εισέφεραν κρίσιμα στοιχεία για τις συνθήκες του δυστυχήματος, την απαράδεκτη κατάσταση του σιδηροδρομικού δικτύου, την έλλειψη συστημάτων ασφαλείας, τις αλλοιώσεις στον χώρο του εγκλήματος, καθώς και για τα σοβαρά ερωτήματα που παραμένουν ανοιχτά σχετικά με την προκληθείσα πυρκαγιά και τα ηχητικά ντοκουμέντα.

Παράλληλα, από συνηγόρους υποστήριξης της κατηγορίας κατατέθηκαν καίρια αιτήματα για τον πλήρη εργαστηριακό έλεγχο των επικοινωνιών και των ψηφιακών δεδομένων του σταθμάρχη, καθώς και για τη διερεύνηση τυχόν αλλοιώσεων στα καταγραφικά.

Ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών 28.02.2023 δηλώνει, για ακόμη μία φορά, δυναμικά την παρουσία του. Είμαστε και θα παραμείνουμε παρόντες, εντός και εκτός της δικαστικής αίθουσας, παρακολουθώντας στενά κάθε στάδιο της διαδικασίας.

Δεν υποχωρούμε, δεν ξεχνάμε. Απαιτούμε την πλήρη διαλεύκανση της αλήθειας, την αναβάθμιση των κατηγοριών και την παραδειγματική τιμωρία όλων των υπευθύνων, την πλήρη απόδοση δικαιοσύνης».