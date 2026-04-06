Δίκη Τεμπών: 27 και 28 Απριλίου οι επόμενες δικάσιμες - «Αποκρουστικές οι συνθήκες», λέει η Κωνσταντοπούλου

Για τις 27 και 28 Απριλίου προσδιορίστηκαν οι επόμενες δικάσιμες στη δίκη για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, όπως ανακοίνωσε το δικαστήριο λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι της Μεγάλης Δευτέρας.
Η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, με το κύριο βάρος να δίνεται στη σύνθετη και χρονοβόρα εξέταση της νομιμοποίησης των παραστάσεων προς υποστήριξη της κατηγορίας.
Σε δηλώσεις της, η συνήγορος συγγενών θυμάτων Ζωή Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για ιδιαίτερα προβληματικές συνθήκες διεξαγωγής της δίκης, χαρακτηρίζοντάς τες «τραυματικές και αποκρουστικές». Όπως υποστήριξε, η διαδικασία πραγματοποιείται χωρίς την παρουσία κοινού και επαρκή δημοσιότητα, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι και στη συγκεκριμένη συνεδρίαση δεν επετράπη η είσοδος πολιτών στην αίθουσα.
Η ίδια έκανε λόγο για σοβαρές παραβιάσεις δικαιωμάτων, τόσο των συγγενών των θυμάτων όσο και άλλων εμπλεκομένων, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «βαρύτατα παραβιαστική της δημοκρατικής νομιμότητας».
Παράλληλα, επανέλαβε καταγγελίες περί αστυνομικής βίας, σημειώνοντας ότι από την πρώτη στιγμή εμποδίστηκε να ασκήσει τα καθήκοντά της, τόσο από αστυνομικούς όσο και μέσα σε κλίμα έντασης και επιθέσεων από διάφορες πλευρές.
Επιπλέον, κατήγγειλε ότι δέχεται συντονισμένη στοχοποίηση, αναφέροντας πως κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης υπήρξαν δημόσιες παρεμβάσεις εις βάρος της, ακόμη και από πρόσωπα που σχετίζονται με τον δικαστικό χώρο.
Τέλος, υπογράμμισε ότι θα συνεχίσει να καταγγέλλει σε διεθνή όργανα κάθε προσπάθεια παρεμπόδισης του έργου της ή ποινικοποίησης της άσκησης των καθηκόντων της, τονίζοντας ότι όσα συμβαίνουν στη συγκεκριμένη δίκη είναι, κατά την ίδια, πρωτοφανή.
