Για τη Δευτέρα 20 Ιουλίου διακόπηκε η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, οπότε και αναμένεται να ολοκληρωθεί η εξέταση των ενστάσεων και των αιτημάτων που έχουν υποβάλει οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων.

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση, στο επίκεντρο βρέθηκε εκ νέου η σύμβαση 717, με συγγενείς των θυμάτων να αντιδρούν έντονα στα αιτήματα της υπεράσπισης για αναστολή των ποινικών διώξεων και αναβολή της εκδίκασης της υπόθεσης.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, πρώτοι έλαβαν τον λόγο οι συνήγοροι πρώην στελεχών της ΕΡΓΟΣΕ, οι οποίοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που αποδίδονται στους εντολείς τους. Ο δικηγόρος πρώην γενικού διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Δικτύου, που υπηρέτησε από τον Δεκέμβριο του 2019 έως τον Ιούνιο του 2020, υποστήριξε ότι δεν μπορεί να αποδοθεί ευθύνη στον πελάτη του για ένα δυστύχημα που σημειώθηκε σχεδόν τρία χρόνια μετά την αποχώρησή του από τη θέση.

Αντίστοιχη θέση εξέφρασε και η συνήγορος υπεράσπισης πρώην γενικού διευθυντή της ίδιας υπηρεσίας, η οποία βρισκόταν στη θέση κατά την περίοδο της πυρκαγιάς στη Ζάχαρη, όταν είχε τεθεί εκτός λειτουργίας το σύστημα τηλεδιοίκησης, δηλώνοντας επίσης ότι ο εντολέας της δεν φέρει καμία ευθύνη.

Τα αιτήματα της υπεράσπισης

Οι συνήγοροι ζήτησαν από το δικαστήριο να ανασταλούν οι ποινικές διώξεις σε βάρος των εντολέων τους και να αναβληθεί η δίκη έως ότου ολοκληρωθεί η παράλληλη διαδικασία που διεξάγει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τη σύμβαση 717.

Κατά τις αγορεύσεις τους υποστήριξαν ότι το ελληνικό κατηγορητήριο παρουσιάζει σημαντικές ομοιότητες με εκείνο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, κάνοντας λόγο ακόμη και για «copy paste» μεταξύ των δύο δικογραφιών.

Στο ίδιο πνεύμα τοποθετήθηκε και ο συνήγορος Αλκιβιάδης Οικονόμου, ο οποίος εκπροσωπεί τον Γεώργιο Κατάκο, στέλεχος της ΕΡΓΟΣΕ και πρώην επιβλέποντα του έργου. Όπως ανέφερε, ο εντολέας του κατηγορείται ότι υπέβαλε ανακριβή στοιχεία σχετικά με τη σύμβαση 717, ωστόσο ο ίδιος δηλώνει βέβαιος για την αθωότητά του.

Ο κ. Οικονόμου επισήμανε ακόμη ότι ο Γεώργιος Κατάκος άσκησε καθήκοντα επιβλέποντα της σύμβασης έως τις 13 Φεβρουαρίου 2017, ενώ μετακινήθηκε στη Διεύθυνση Έργων στις 28 Ιανουαρίου 2020. Σύμφωνα με την υπεράσπιση, οι μοναδικές παρατάσεις της σύμβασης που θα μπορούσαν να συνδεθούν με τον εντολέα του είναι εκείνες που εγκρίθηκαν μέχρι το 2017, όταν κατείχε τη συγκεκριμένη θέση.

Ένταση με συγγενείς θυμάτων

Το μικρό επεισόδιο ξεκίνησε όταν συγγενείς θυμάτων αντέδρασαν στις αναφορές του συνηγόρου.

Αρχικά παρενέβη ο Νίκος Πλακιάς, πατέρας θύματος των Τεμπών, όπου δήλωσε σύμφωνα με το Open: «Σταματήστε την αυτή την καραμέλα. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι πελάτες σας δικάζονται για οικονομικά εγκλήματα, εδώ δικάζονται για κακουργήματα», δήλωσε.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου των Θυμάτων Τεμπών, Παύλος Ασλανίδης δήλωσε επίσης: «Τη συμπόνια σου δεν τη θέλουμε, τη συμπόνια του Τσοτσορού, δεν τη θέλουμε. Ο Νίκος Πλακιάς, συνεχίζοντας τους υψηλούς τόνους, συμπλήρωσε: «Ευτυχώς, κύριε πρόεδρε, μας προειδοποιήσατε για το τι θα ακούσουμε ακόμη, για να αντλήσουμε δύναμη. Να δούμε τι θα ακούσουμε και μετά».

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η συνεδρίαση σταμάτησε για μισή ώρα προκειμένου να ηρεμήσουν τα πνεύματα.