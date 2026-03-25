Δίκη Τεμπών: Πού πήγαν 1,6 εκατομμύριο ευρώ – Αναλυτικά το κόστος της αίθουσας

Μετά το πρωτοφανές φιάσκο της πρώτης ημέρας εκδίκασης, που είχε ως αποτέλεσμα η διαδικασία ουσιαστικά να μην ξεκινήσει ποτέ, η δίκη για την εθνική τραγωδία των Τεμπών μεταφέρθηκε για την 1η Απριλίου. Το απόλυτο οργανωτικό χάος που επικράτησε στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας προκάλεσε την εύλογη και ξεχειλίζουσα οργή των συγγενών των θυμάτων, αναδεικνύοντας σοβαρές ελλείψεις στον σχεδιασμό.

Η εικόνα μέσα στη δικαστική αίθουσα ήταν αποκαρδιωτική. Οικογένειες θυμάτων αναγκάστηκαν να παραμείνουν όρθιες ψάχνοντας λίγο χώρο, επιζώντες της τραγωδίας υπέστησαν κρίσεις πανικού μέσα στον συνωστισμό, ενώ ακόμη και οι συνήγοροι βρέθηκαν χωρίς τα απαραίτητα έδρανα για να κάνουν τη δουλειά τους.

Ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων κατήγγειλε με σκληρά λόγια την κατάσταση, κάνοντας λόγο για «συνειδητό σχεδιασμό αποκλεισμού» και «κοροϊδία» από πλευράς της κυβέρνησης.

Όπως τόνισαν χαρακτηριστικά, η τοποθέτηση 250 «στοιβαγμένων» καρεκλών σε έναν ακατάλληλο χώρο δεν αποτελεί απλώς ένα οργανωτικό λάθος, αλλά μια βαθιά προσβολή στη μνήμη των νεκρών και μια σκόπιμη απαξίωση της ιστορικής αυτής δίκης.

Τα κόστη της ακατάλληλης αίθουσας

Εδώ ακριβώς έρχονται να προστεθούν τα στοιχεία που προκαλούν ακόμη μεγαλύτερα ερωτηματικά. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA, η συγκεκριμένη αίθουσα, η οποία «λύγισε» λειτουργικά από την πρώτη κιόλας μέρα, κόστισε υπέρογκα ποσά στο κράτος. Ενώ η αρχική σύμβαση του 2024 προέβλεπε προϋπολογισμό 1,1 εκατ. ευρώ, το τελικό κόστος -μετά από συνεχείς αναθεωρήσεις- ξεπέρασε τα 1,6 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά, ορισμένα από τα κόστη που αποκαλύφθηκαν:

Έπιπλα αίθουσας: Ο δικαστικός θώκος (η έδρα) κόστισε 19.000 €, τα έδρανα των δικηγόρων 15.600 €, ενώ το εδώλιο των κατηγορουμένων 6.500 €.

Κλιματισμός και Εξαερισμός: Δαπανήθηκαν 95.000 € για τον κλιματισμό (συν 13.000 € για 4 κλιματιστικά τύπου «ντουλάπας») και 60.000 € για το σύστημα εξαερισμού.

Βαψίματα και Χρωματισμοί: Το κόστος σχεδόν διπλασιάστηκε, ανεβαίνοντας από τις 40.708 € της αρχικής σύμβασης στις 75.692 €.

Σύστημα Πυρανίχνευσης: Και εδώ υπήρξε διπλασιασμός του κόστους, από 6.500 € σε 13.000 €.