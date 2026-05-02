Δικηγόρος 89χρονου «πιστολέρο» του ΕΦΚΑ: «Πολύ εξασθενημένος, υπάρχουν εναλλακτικές της κράτησης»

O δικηγόρος Βασίλης Νουλέζας, που εκπροσωπεί τον 89χρονο συνταξιούχο, ο οποίος έσπειρε ένοπλος τον πανικό σε ΕΦΚΑ και Εφετείο, αναφέρθηκε στις αντίξοες συνθήκες της κράτησής του, ζητώντας έλλογη αντιμετώπισή του.

Ο κ. Νουλέζας σημείωσε ότι ο 89χρονος εντολέας του κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, έπειτα από πολύωρη απολογία ενώπιον της ανακρίτριας. Όπως ανέφερε, η απόφαση ελήφθη μετά από μια «μαραθώνια διαδικασία», κατά την οποία παρουσιάστηκαν αναλυτικά τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης.

Ο συνήγορος εξέφρασε έντονη ανησυχία για την κατάσταση της υγείας του ηλικιωμένου, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο που βρίσκεται πλέον στο 90ό έτος της ηλικίας του και αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας.

ΕΦΚΑ - Εφετείο: «Πολύ εξασθενημένος ο 89χρονος»

Όπως τόνισε, κατά την επίσκεψή του στη ΓΑΔΑ, όπου κρατείται ο πελάτης του, αντίκρισε έναν άνθρωπο «πολύ εξασθενημένο, αδύναμο και καταβεβλημένο». Σύμφωνα με τον ίδιο, η παραμονή του σε συνθήκες κράτησης δεν συνάδει ούτε με τις αρχές του δικαίου ούτε με τις επιταγές του ανθρωπισμού.

Διαβάστε ακόμα: Τι συμβαίνει με τα πανηγύρια και την κακοποίηση ζώων στη Λέσβο: «Τα δύσκολα έρχονται από Ιούνιο»

«Θεωρώ ότι εκτίθεται σε άμεσο κίνδυνο η υγεία και η ζωή του», σημείωσε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι οι συνθήκες σε κρατητήρια ή σωφρονιστικά καταστήματα δεν είναι κατάλληλες για έναν άνθρωπο της ηλικίας και της κατάστασής του.

Ο κ. Νουλέζας υποστήριξε ότι υπήρχαν εναλλακτικές αντί της προσωρινής κράτησης. Όπως εξήγησε, η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει ειδική μεταχείριση για κατηγορούμενους που έχουν υπερβεί το 70ό έτος της ηλικίας τους.

Στο πλαίσιο αυτό, θα μπορούσε, υποστήριξε, να επιβληθεί κατ’ οίκον περιορισμός ή ακόμη και νοσηλεία σε κατάλληλο θεραπευτικό ίδρυμα, ειδικά δεδομένων των προβλημάτων υγείας αλλά και της επιβαρυμένης ψυχικής κατάστασης του κατηγορουμένου.

«Η ανακρίτρια είχε στη νομική της φαρέτρα και άλλες επιλογές», τόνισε, εκφράζοντας τη θέση ότι η προσωρινή κράτηση δεν ήταν η μόνη δυνατή λύση.