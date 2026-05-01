«Ήταν παράξενος - Πίστευε ότι του έχουν κάνει μάγια»: Τι αποκαλύπτει η ανιψιά του 89χρονου πιστολέρο

Στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγήθηκε o 89χρονος που άνοιξε πυρ στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στο κτίριο του Πρωτοδικείου, και νέες πληροφορίες έρχονται στο φως για τον χαρακτήρα του ηλικιωμένου από την ανιψιά του.

Η ανιψιά του ανέφερε στο Star ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο που δεν είχε πολλές επαφές με τον κύκλο του ενώ είχε εκφράσει βίαιες τάσεις.

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Με τους γείτονες δεν έχει πολλές επαφές. Γενικά ήταν ένας παράξενος άνθρωπος. Πίστευε ότι του είχαν κάνει μάγια και γι ααυτό τον λόγο χώρισε με την πρώην σύζυγό του.

Τα τελευταία δέκα χρόνια μας έλεγε ανά διαστήματα ότι θα σκοτώσει τα άτομα που τον αδίκησαν αναφερόμενος σε μια διαμάχη που είχε με τον ΙΚΑ, τα ένσημα και τη σύνταξη.

Όταν το 2018 απείλησε με φυσίγγια ένα Εισαγγελέα και μπήκε σε ψυχιατρείο για 20 μέρες και οι αστυνομικοί του πήραν τις καραμπίνες, ηρεμήσαμε. Παρά το γεγονός ότι μαε έλεγε κατά καιρούς ότι θέλει να εκδικηθεί», αποκάλυψε η ανιψιά του.

Το «βαρύ» κατηγορητήριο του 89χρονου

Ο 89χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, καθώς και για διακεκριμένες περιπτώσεις παράνομης οπλοφορίας εντός δικαστικού καταστήματος και διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας με πυροβόλο όπλο.

Παράλληλα, του αποδίδονται πλημμελήματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, οπλοχρησία κατ’ εξακολούθηση, παράνομη οπλοφορία κυνηγετικού όπλου, παράνομη κατοχή πυρομαχικών και άλλων όπλων, διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας κατ’ εξακολούθηση, καθώς και απειλή διάπραξης εγκλημάτων.