Δικηγόρος Μαζωνάκη: «Ίσως και την Παρασκευή η κηδεία - Να προηγηθεί η νεκροψία»

Σοκ και θλίψη έχει προκαλέσει στο πανελληνίο ο ξαφνικός θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη, που έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου, από ανακοπή, σε ηλικία 54 ετών.

Καλλιτέχνες αλλά και απλοί πολίτες αναμένουν την ανακοίνωση για πότε και πού θα τελεστεί η κηδεία του μεγάλου λαϊκού καλλιτέχνη, προκειμένου να πουν τον τελευταίο αντίο.

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Ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης, καθώς μίλησε στην εκπομπή Live News στο MEGA, μίλησε για το ενδεχόμενο η κηδεία να τελεστεί μέχρι και αύριο, Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου.

«Νομίζω ότι θα γίνει αύριο το μεσημέρι της Παρασκευής, αλλά δεν είναι οριστικό, θα πρέπει να έχουμε το αποτέλεσμα της νεκροψίας και μετά η οικογενεια θα αποφασίσει το πού και πότε θα γίνει η εξόδιος ακολουθία», είπε χαρακτηριστικά.

Αναφορικά με το μέρος της κηδείας ο κ. Λυκούδης είπε πως πιο πιθανό είναι η σορός του να ταφεί στο 3ο νεκροταφείο, στη περιοχή της Αττικής από όπου κατάγεται ο τραγουδιστής, την Νίκαια.