Δικηγόρος της Ιωάννας Τούνη: «Η ΕΛ.ΑΣ. είναι έξω από το σπίτι της για να την συλλάβει»

Μια απρόσμενη τροπή πήρε η υπόθεση της Ιωάννας Τούνη, καθώς λίγες ημέρες μετά τη δικαστική της δικαίωση για την υπόθεση του revenge porn, η influencer βρίσκεται αντιμέτωπη με την αυτόφωρη διαδικασία σύλληψης.

Όλα ξεκίνησαν όταν η Ιωάννα Τούνη επισκέφθηκε νυχτερινό κέντρο της Θεσσαλονίκης για να διασκεδάσει με την παρέα της. Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η ίδια μέσω Instagram, στο διπλανό τραπέζι βρισκόταν ο άνθρωπος που καταδικάστηκε πρωτόδικα σε 3 χρόνια φυλάκισης για τη δημοσιοποίηση του επίμαχου βίντεο.

«Ζήτησα πολλές φορές από τους υπεύθυνους να διώξουν αυτόν τον κακοποιό από δίπλα μου, πράγμα που δεν συνέβη ποτέ. Φυσικά, το μαγαζί δεν μας χωρούσε και τους δύο και αποχωρήσαμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το story της Ιωάννας Τούνη | Instagram/j.touni

Η influencer, φορτισμένη συναισθηματικά, προχώρησε σε μια κίνηση που προκάλεσε νομικές παρενέργειες: δημοσιοποίησε φωτογραφία του συγκεκριμένου ατόμου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η κίνηση αυτή οδήγησε τον καταδικασθέντα στην κατάθεση μήνυσης εναντίον της για παραβίαση προσωπικών δεδομένων και συκοφαντική δυσφήμηση.

Σήμερα, ο δικηγόρος της Ιωάννας Τούνη, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή «Καλύτερα δε Γίνεται», αποκάλυψε τις δραματικές εξελίξεις.

Δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται έξω από την κατοικία της influencer με σκοπό να την οδηγήσουν στο τμήμα στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Όπως ανέφερε:

«Πρέπει να υπάρχει άδεια της εισαγγελικής ή δικαστικής αρχής να γνωστοποιηθούν τα όνοματά τους και τα πρόσωπά τους. Με ρώτησε η κυρία Τούνη πριν ανεβάσει το βίντεο, η δική μου νομική συμβουλή ήταν στην παρούσα φάση, εφόσον δεν το επιτρέπει η εισαγγελική εντολή, ούτε το προβλέπει ο νόμος, να μη το κάνει. Δυστυχώς αυτά είναι τα δεδομένα»