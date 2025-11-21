Σε νέες δηλώσεις προχώρησε η Δήμητρα Ματσούκα χθες (21/11) σχετικά με τη σύλληψή της το βράδυ της Τετάρτης (19/11) επειδή είχε παραβιάσει τον ΚΟΚ.

Μιλώντας στην εκπομπή Κοινωνία, Ώρα Mega η γνωστή ηθοποιός δήλωσε:

Διαβάστε επίσης - Ματσούκα: Η πρώτη αντίδρασή της μετά το περιστατικό - «Από εσάς το μαθαίνω»

«Είμαι αθώα, αισθάνομαι μεγάλη εμπιστοσύνη και στον τρόπο που χειρίστηκε το όλο πράγμα και η τροχαία και το δικαστήριο. Ας πούμε ότι ήταν μια σειρά ατυχών, παράτυπων επιλογών εκ μέρους μου.

Δεν έχω κανένα παράπονο ούτε από την Τροχαία ούτε από τη δικαστική εξουσία, αλλά έχω παράπονο από τους δημοσιογράφους που έσπευσαν να πουν ότι ήμουν μεθυσμένη, ότι μου είχε αφαιρεθεί το διπλωμα που όλα αυτά δεν ισχύουν.

Αλλά εν πάσει περιτπώση είμαστε θύματα μιας ανάγκης που απαιτεί κλικαρίσματα και τηλεθεάσεις».

Σε ερώτηση για το αν νιώθει πως κάποιοι τίτλοι γράφτηκαν επίτηδες για τα κλικ, η Δήμητρα Ματσούκα απάντησε: «Προφανώς».

Ματσούκα: «Δεν εγκλημάτισα - Είχα μια ανθρώπινη αστοχία, αλλά μέχρι εκεί»

Μιλώντας στην κάμερα του Happy Day, η Δήμητρα Ματσούκα παραδέχθηκε πως όλο αυτό ήταν μια αστοχία από μεριάς της, αλλά μέχρι εκεί, αφού δεν προκάλεσε κάποια βλάβη.

«Δεν εγκλημάτισα. Δεν είμαι περήφανη γι’ αυτή την ανεπάρκειά μου όσον αφορά συγκεκριμένα πράγματα, αλλά την ίδια στιγμή δεν αισθάνομαι ότι έχω κάνει και κάτι, το οποίο είναι μη αναστρέψιμο. Δεν έχω προκαλέσει κάποια βλάβη».

Διαβάστε επίσης: Δήμητρα Ματσούκα: Έτρεχε με 100 χλμ σε δρόμο των 50, χωρίς δίπλωμα - Στις 2 Δεκεμβρίου η δίκη

«Τα πράγματα δεν ήταν αλόγιστα. Είχα μια ανθρώπινη αστοχία, αλλά μέχρι εκεί. Το δικαστήριο θα γίνει στις 2 Δεκεμβρίου, ώστε να μπορούμε και εμείς να δώσουμε τα ντοκουμέντα, δηλαδή ότι εγώ πλήρωσα την κλήση την επόμενη ημέρα της αφαίρεσης των πινακίδων και διάφορα άλλα», είπε χαρακτηριστικά η γνωστή ηθοποιός.

«Πολλοί από εμάς δεν γνωρίζουμε κάποια πράγματα, τα οποία πρέπει να τα γνωρίζουμε. Ένα από αυτά είναι το όριο ταχύτητας στη Λ. Ποσειδώνος που είναι 50 χλμ. που οι περισσότεροι από εμάς δεν το ξέρουμε και πρέπει να το ξέρουμε και ότι τα δυο ποτά ξεπερνούν το αλκοτέστ, που και αυτό έχει σημασία να το ξέρουμε», δήλωσε η ίδια.

«Το σπίτι μου είναι στο Παγκράτι. Δεν κατάφερα να βρω πάρκινγκ, το άφησε σε χώρο που δεν επιτρέπεται και μου πήραν τις πινακίδες και καλά έκαναν», είπε στη συνέχεια, ενώ παραδέχτηκε πως: «Πέρασα στιγμές που δεν ήταν ευχάριστες που ωχριούν μπροστά σε δύσκολες στιγμές που περνούν άλλοι άνθρωποι. Το διαχειρίστηκα με υπομονή και σωφροσύνη. Από εδώ και στο εξής θα κυκλοφορώ με ταξί».

Ματσούκα στο Πρωινό: «Ήταν μια σειρά κακών δικών μου χειρισμών»

Μιλώντας στο Πρωινό, η Δήμητρα Ματσούκα δήλωσε: «Τέλος καλό όλα καλά. Υπέστη τις συνέπειες των πράξεών μου και είμαι έτοιμη να το αντιμετωπίσω. Ήταν μια σειρά κακών δικών μου χειρισμών, αλλά και παρατυπίας, όχι παρανομίας».

Σχετικά με όλα όσα έχουν ακουστεί από χθες, η γνωστή ηθοποιός ανέφερε τα παρακάτω:

«Στις 16 Νοεμβρίου μου πήραν τις πινακίδες γιατί πάρκαρα σε θέση κατοίκου, ερχόμενη στο θέατρο. Την Τρίτη πλήρωσα την κλήση και έπρεπε να πάρω το αμάξι σπίτι μου.

Το δίπλωμα ήταν σε ισχύ. Θα μπορούσα να το είχα παραλάβει από την τροχαία. Δύο φορές δεν έχω παρκάρει σε πάρκινγκ ερχόμενη στο θέατρο και τις δύο φορές μου πήραν τις πινακίδες. Όταν πέρασαν οι δέκα μέρες που έπρεπε να πάρω το δίπλωμα, δεν πήγα να το πάρω.

Δεν γνώριζα ότι το όριο ταχύτητας στη Λεωφόρο Ποσειδώνος είνα 50 χιλιόμετρα. Είχα πιει δύο ποτά και με αυτά ήμουν στα χαμηλή κλίμακα. Δεν πρέπει να πίνουμε πάνω από ένα ποτό και να οδηγούμε».

Διαβάστε επίσης - Λιάγκας για σύλληψη Δήμητρας Ματσούκα: «Τρελαίνεσαι, ρε παιδί μου, πραγματικά έχω μουδιάσει»

Για τους ανθρώπους της Τροχαίας, η γνωστή ηθοποιός ανέφερε ότι εξαρχής της περιέγραψαν την όλη διαδικασία και ότι θα περάσει αυτόφωρο και μετά στην Ευελπίδων και ότι της φέρθηκαν με ευγένεια και όπως θα φέρονταν και σε οποιονδήποτε άλλο πολίτη».

Η ίδια σχολίασε πως «για να γίνεται γνωστή αυτομάτως μια τέτοια είδηση και με ονόματα, κάποιος μιλάει. Το δημοσιογραφικό κομμάτι ήταν, είναι και θα είναι ανθρωποφαγικό και υπερβολικό. Με πήραν τηλέφωνο από εκπομπή όταν πήγαινα στην Ευελπίδων και με κατέγραφαν χωρίς να μου το πουν. Όταν έφτασα και είδα τόσες πολλές κάμερες, έπαθα μια μικρή κρίση πανικού».

«Η κοπέλα από την Τροχαία μου στάθηκε με ανθρωπιά. Μου έφερε νερό και μια μάσκα για να αισθάνομαι καλυμμένη», πρόσθεσε η Δήμητρα Ματσούκα, ενώ κάνοντας έναν μικρό απολογισμό της χθεσινής ημέρας τόνισε:

«Δεν είμαι ροκ φυσιογνωμία ούτε παραβατική, είμαι απλώς αμελής και ήμουν πάντα αναβλητική και μετά από αυτή τη νύχτα στο κρατητήριο πρέπει τα πράγματα να... γιατί η ταλαιπωρία δεν είναι μόνο δική μου. Ταλαιπωρώ και αγχώνω τους ανθρώπους μου για κάτι, το οποίο θα μπορούσε να μην είχε γίνει ποτέ».