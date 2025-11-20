Ο 29χρονος που ομολόγησε ότι έδειρε μέχρι θανάτου τον 58χρονο στον Νέο Κόσμο, ζήτησε και έλαβε προθεσμία να απολογηθεί τις επόμενες ημέρες.

Όπως μάλιστα μετέδωσε ο Alpha, ο κατηγορούμενος θα οδηγηθεί αύριο (21/11) στον ανακριτή όπου μάλιστα στο Εφετείο δικάζεται και για παλαιότερη υπόθεση, για επίθεση που είχε κάνει εναντίον δύο δημοτικών αστυνομικών στο κέντρο της Αθήνας, τον Μάιο του 2022.

Σε βάρος του, υπενθυμίζεται, ότι έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι ο 58χρονος υπέστη έντονο ψυχολογικό και οργανικό στρες, με αποτέλεσμα να προκληθεί καρδιακή δυσλειτουργία και πνευμονικό οίδημα.

Σε βίντεο ντοκουμέντο που έχει κυκλοφορήσει, φαίνονται οι γροθιές που έριχνε ο δράστης στον άτυχο οδηγό.

Ο 58χρονος λίγο νωρίτερα είχε χάσει τον έλεγχο του οχήματος πέφτοντας σε σταθμευμένο Ι. Χ. ενώ σε απόσταση αναπνοής βρισκόταν ο 29χρονος αναβάτης μηχανής, ο οποίος πλησίασε το όχημα και από το ανοιχτό παράθυρο άρχισε να χτυπά με γροθιές το κεφάλι του θύματος στο τζάμι αφήνοντας τον νεκρό.

Ο 29χρονος, γνώστης πολεμικών τεχνών, είχε απασχολήσει ξανά τις Αρχές για τρία παρόμοια επεισόδια, μεταξύ των οποίων και μια επίθεση με κοπίδι σε οδηγούς τον περασμένο Οκτώβριο.

Αρχικά αρνήθηκε την εμπλοκή του, όμως το βίντεο αποτέλεσε το καθοριστικό στοιχείο που οδήγησε στη σύλληψή του.

Το βαρύ παρελθόν του δράστη

Όπως προέκυψε από την προανάκριση, αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που 29χρονος δράστης χάνει τον έλεγχο, καθώς στο παρελθόν έχει συλληφθεί τρεις φορές για εμπλοκή του σε βίαια περιστατικά, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Συγκεκριμένα, το 2022 είχε συλληφθεί στο κέντρο της Αθήνας καθώς είχε επιτεθεί σε βάρος δύο δημοτικών υπαλλήλων τους οποίους είχε γρονθοκοπήσει, απειλώντας τους με χυδαίες εκφράσεις.

Ένα χρόνο αργότερα, δουλεύοντας για μια μεταφορική εταιρεία στην οδό Πειραιώς, είχε γρονθοκοπήσει δύο άτομα, καθώς είχαν διαφωνήσει για το αντίτιμο το οποίο έπρεπε να καταβάλουν, ενώ είχε υποστηρίξει ότι είχε δεχθεί απειλή με πιστόλι.

Τελευταία φορά που συνελήφθη ήταν ακριβώς πριν από ένα μήνα στο Νέο Κόσμο καθώς πάλι είχε εμπλακεί σε άγριο καυγά ανάμεσα σε 5 άτομα.

Τι υποστηρίζει ο 29χρονος

Ο 29χρονος ξεκίνησε να καυγαδίζει με το θύμα στην οδό Ντελακρουά, «επειδή τον έκλεισε με το αυτοκίνητό του».

Ο δράστης στη συνέχεια κατευθύνθηκε σε γυμναστήριο της περιοχής, απέναντι ακριβώς από το σπίτι του, σε κοντινή απόσταση από το σημείο όπου έγινε η δολοφονική επίθεση.

Ωστόσο, τον είχε ακολουθήσει ο 58χρονος, και όταν ανέβηκε στο μηχανάκι τον πλησίασε με το όχημά του και κάνοντας νεύμα να πλησιάσει, βγάζει το σπρέι πιπεριού και τον ψεκάζει.

Ο 29χρονος σε κατάσταση αμόκ τον καταδιώκει και καταλήγουν στο αδιέξοδο της οδού Σουλιέ, όπου φέρεται να τον γρονθοκόπησε μέχρι θανάτου..