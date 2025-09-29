Δημητρακόπουλος για αίτημα εξετάσεων του Πάνου Ρούτσι: «Τραγική παράλειψη, ευκαιρία να γίνουν τώρα»

Ο δικηγόρος Μιχάλης Δημητρακόπουλος τοποθετήθηκε σήμερα για το πάγιο αίτημα του Πάνου Ρούτσι και άλλων συγγενών θυμάτων στα Τέμπη, να γίνουν εκταφές των σορών των δικών τους, για ταυτοποίηση και διεξαγωγή σημαντικών εξετάσεων.

Αρχικά, ο γνωστός δικηγόρος καταφέρθηκε, στον ANT1, ενάντια σε διάφορα άτομα, μεταξύ τους ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, που στοχοποιούν τους γονείς, κατηγορώντας τους για πολιτικοποίηση του εγκλήματος στα Τέμπη, λέγοντας:

«Δεν αποδέχομαι ανθρώπους οι οποίοι υβρίζουν τους γονείς στους οποίους συνέβη το μεγαλύτερο κακό που μπορεί να συμβεί σε έναν γονέα. Έχασαν το παιδί τους, ό,τι και να ζητούν δικαιολογείται.

«Δεν δέχομαι αυτά που λέει ο Φλωρίδης για τον Ρούτσι»

Ο κ. Δημητρακόπουλος συνέχισε: «Καταδικάζω οποιονδήποτε θέλει να καταλογίσει πολιτικές επιδιώξεις σε αυτούς τους ανθρώπους. Μία αγωνία έχουν, να μάθουν ποια ήταν η αιτία που έχασαν τα παιδιά τους.

Από νομική άποψη, βρισκόμαστε σε ένα στάδιο που η υπόθεση των Τεμπών εξετάζεται και βρίσκεται στα χέρια της προέδρου Εφετών Λάρισας. Σε αυτό το στάδιο, όπου ο εισαγγελέας έχει προτείνει παραπομπή κατηγορουμένων στο ακροατήριο, είναι περιορισμένες οι επιλογές που έχει η πρόεδρος Εφετών.

Μεταξύ αυτών είναι να μην συμφωνήσει στο παρόν δικονομικό στάδιο να πάει η πρόταση στο ακροατήριο. Μεταξύ άλλων, ο υπουργός Δικαιοσύνης κ. Φλωρίδης λέει, με έναν τρόπο υποτιμητικό, ότι κάποιοι επιδιώκουν να καθυστερήσουν τη δίκη. Δεν το δέχομαι αυτό».

Πώς μπορεί να ικανοποιηθεί το αίτημα Ρούτσι

Στη συνέχεια είπε σχετικά με τα αιτήματα Ρούτσι και άλλων συγγενών: «Αυτοί που καίγονται να τελειώσει η δίκη είναι οι γονείς. Θέλουν όμως να έχουν κάτι το αυτονόητο. Όταν έχουμε ένα τέτοιο συμβάν πάντα διατάσσονται ιστολογικές, τοξικολογικές και άλλες βιοχημικές εξετάσεις. Τραγική παράλειψη, ανεπίτρεπτη.

Είναι ευκαιρία να γίνει τώρα. Μπορεί να γίνει δικονομικά χωρίς αμφιβολία».

Εξήγησε στη συνέχεια ποια θα ήταν η δικονομική πορεία για να ικανοποιηθεί το αίτημα; «Η πρόεδρος Εφετών ευθέως δεν μπορεί να απαιτήσει περαιτέρω ανάκριση.

Μπορεί όμως να πει ότι διαφωνεί με την απευθείας παραπομπή, να τη στείλει πίσω στον εισαγγελέα, και ο εισαγγελέας να εισάγει την υπόθεση στο Συμβούλιο Εφετών, και αυτό μπορεί να διατάξει περαιτέρω ανάκριση για να γίνουν οι ιστολογικές και τοξικολογικές.

Μπορεί να γίνει, και από τη στιγμή που θα διαταχθούν εξετάσεις, θα έχουν τεχνικό σύμβουλο οι γονείς, για να ξέρουν αν θα προκύψουν νέα στοιχεία».