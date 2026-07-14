Δημογλίδου για Άργος: «Έκαναν λάθος οι συνάδελφοι - Από την βαλλιστική θα προκύψει ποιος πυροβόλησε θανάσιμα»

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου μίλησε για τον θάνατο του 20χρονου μετά από πυρά αστυνομικών και έκανε λόγο για το κατά πόσο οι δύο

Μιλώντας στο Action24, δήλωσε: «Οι κανόνες είναι πολύ συγκεκριμένοι και είναι κάτι που μαθαίνουν από την πρώτη μέρα της υπηρεσιακής τους ζωής. Άρα δεν υπάρχει δικαιολογία στο πώς πρέπει να αντιδρά ένας αστυνομικός. Το γνωρίζουν, πόσο μάλλον οι αστυνομικοί της πρώτης γραμμής που εκπαιδεύονται συνεχώς σε τέτοιους είδους θέματα. Αυτοάμυνας και αυτοπροστασίας, όπως και κανόνες συμπλοκής.

Οι αστυνομικοί αυτοί υπηρετούσαν στην ομάδα ΟΠΚΕ, είναι μια από τις υπηρεσίες που λαμβάνει συνεχώς εκπαίδευση. Δεν τίθεται θέμα εξέτασης για τη χρήση του οπλισμού καθώς είχαν ακολουθήσει αυτή τη διαδικασία. Το ζήτημα είναι κατά πόσο ένας αστυνομικός εκείνη τη στιγμή καταλαβαίνει ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ή όχι τον οπλισμό. Δυστυχώς από την στιγμή που ένα 20χρονο παιδί είναι νεκρό, έκαναν λάθος οι συνάδελφοι. Θα μπορούσαν να τραυματίσουν σοβαρά ή να αφαιρέσουν τη ζωή ενός ανθρώπου.

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Αναφορικά με το κατά πόσο μπορούσαν να κρατήσουν όπλο, η Κωνσταντίνα Δημογλίου δήλωσε: «Εδώ δεν τίθεται τέτοιο θέμα (ψυχικής υγείας). Δεν προκύπτει να μην ήταν κατάλληλοι για τη χρήση του όπλου» και συμπλήρωσε ότι «υπάρχει καινούργιο εργαλείο με το οποίο οι ψυχολόγοι και οι ψυχίατροι της αστυνομίας πραγματοποιούν την εξέταση των συναδέλφων. Άλλωστε οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι, στη συγκεκριμένη υπηρεσία παιρνούν πιο συχνά από αυτές τις διαδικασίες.

Αναφορικά με τα αποτελέσματα της βαλλιστικής ανάλυσης τόνισε ότι: «Θα προκύψει ποιος από τους δύο πυροβόλησε θανάσιμα. Και ποιο είναι το όπλο που ταυμάτισε θανάσιμα, και πώς ακριβώς έφυγαν οι βολές».