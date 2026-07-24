Δημογλίδου για Σύρο: «Επιχείρησε να φύγει αλλά την κυνήγησαν και την τραυμάτισαν ξανά»

Νεότερα στοιχεία όσον αφορά στην περίεργη υπόθεση που έλαβε χώρα στη Σύρο, με ζευγάρι να συλλαμβάνεται για τον φόνο 42χρονης, έδωσε η εκπρόσωπος της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου.

Όπως είπε σε συνέντευξή της στον ΣΚΑΪ, προς το παρόν υπάρχει απόλυτη αβεβαιότητα για ορισμένα από τα πιο κομβικά σημεία της υπόθεσης, αλλά φαίνεται ότι οι δύο συλληφθέντες κυνήγησαν το θύμα, αφότου την είχαν ήδη τραυματίσει.

«Οι αναφορές που έχουμε έχουμε είναι ότι κυνηγήθηκε στη συνέχεια και τραυματίστηκε εκ νέου» ανέφερε, ειδικότερα.

«Οι αστυνομικοί προσπαθούν να διαπιστώσουν τι συνέβη με βιντεοληπτικό υλικό και μαρτυρίες. Έχουμε καταθέσεις των δύο συλληφθέντων, αλλά το θέμα δεν μπορεί να μιλήσει, είπε».

Το ζευγάρι, σημειώσει, «αναφέρουν πως έφτασε στο σπίτι με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της», αλλά «δεν γνωρίζουμε αν φορούσε τα ρούχα της εργασίας της». Σημειώνεται πως η 42χρονη ήταν διασώστρια του ΕΚΑΒ. Εργαζόταν στην Αττική, αλλά είχε πάρει απόσπαση για το νησί για το καλοκαίρι.

Όσον αφορά στους ισχυρισμούς των κατηγορουμένων ότι η γυναίκα κρατούσε μαχαίρι, η κα Δημογλίδου σημείωσε πως «θα διαπιστωθεί αν είχε μαχαίρι. Αναζητείται βιντεοληπτικό υλικό για να δούμε πώς έφτασε». Ακόμα, δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει πως λόγος του καυγά, που οδήγησε τον φόνο, ήταν χρωστούμενα ενοίκια του ζευγαριού στην 42χρονη.

«Η γυναίκα, στην προσπάθειά της να απομακρυνθεί, τραυματίστηκε θανάσιμα. Πέρα από το αιχμηρό αντικείμενο, έχει τραυματιστεί και από άλλου είδους αντικείμενα» επεσήμανε η ίδια.

Τέλος, σχετικά με τους δράστες, τόνισε πως «ο άνδρας φαίνεται να είναι αυτός που τραυμάτισε τη γυναίκα με αιχμηρό αντικείμενο, αλλά μετά της επιτέθηκαν από κοινού».