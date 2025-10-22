Δημοσία δαπάνη το Σάββατο η κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου από το Α' Νεκροταφείο Αθηνών

Θλίψη στο πανελλήνιο έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του Διονύση Σαββόπουλου, που έφυγε από τη ζωή την Τρίτη (21/10) σε ηλικία 81 ετών.

Η κηδεία του κορυφαίου τραγουδοποιού θα γίνει δημοσία δαπάνη το Σάββατο (25/10) στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών.

Τη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση υπογράφουν οι υπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος και Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, καθώς και ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς

Τις τελευταίες ημέρες, μετά από επιδείνωση της κατάστασής του νοσηλευόταν, ενώ έδινε μάχη με τον καρκίνο από το 2021.

Διαβάστε επίσης: «Με το σακούλι άδειο κι ένα μωρό στην πλάτη»: Αποχαιρετισμός στον Διονύση Σαββόπουλο

Η οικογένεια του καλλιτέχνη, μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό του στο Facebook, προχώρησε σε μια λιτή ανακοίνωση για τον καλλιτέχνη:

«Ο πολυαγαπημένος μας σύζυγος, πατέρας, παππούς και τραγουδοποιός έφυγε απόψε Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025.

Λεπτομέρειες για τον αποχαιρετισμό του θα ανακοινωθούν τις επόμενες ώρες.

Η σύζυγος του: Άσπα, τα τέκνα: Κορνήλιος, Ρωμανός και Αγγέλλα και τα εγγόνια Διονύσης και Ανδρέας».

Η δισκογραφία

Ο «Νιόνιος» όπως τον φωνάζουν οι αγαπημένοι του και πολλοί ακροατές του, δεν έκρυψε ποτέ τις επιρροές του από την ξένη μουσική. Frank Zappa, Animals, Bob Dylan είανι ένα ψείγμα δείγματος από τα μουσικά του ακούσματα.

Το 1966, όταν ο συνθέτης ήταν μόλις 21 ετών, βγαίνει ο πρώτος του δίσκος «Το Φορτηγό» με ροκ, λαϊκά και φολκ στοιχεία, από την ελληνική ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρεία Lyra, που τον καλοσώρισαε μετά από πολλά «Χ» που είχε φάει ερχόμενος στην Αθήνα.

«Η συννεφούλα», «Το φορτηγό», τα «Πουλιά της Δυστυχίας» είναι μόνο λίγα από τραγούδια του αξέχαστου πρώτου δίσκου.

Έκτοτε ακολούθησαν, πολλοί επιτυχημένοι δίκοι όπως:To «Φορτηγό» (1966), «Το Περιβόλι του Τρελού» (1969), «Μπάλλος» (1971), «Βρώμικο Ψωμί» (1972), «Δέκα Χρόνια Κομμάτια» (1975), «Happy Day» (1976), «Αχαρνής – Ο Αριστοφάνης που γύρισε από τα θυμαράκια» (1977), «Η Ρεζέρβα» (1979), «Τραπεζάκια Έξω» (1983), «Το Κούρεμα» (1989), «Μη Πετάξεις Τίποτα» (1994), «Παράρτημα Α’» (1995), «Το Ξενοδοχείο» (1998), «Ο Χρονοποιός» (2005), «Ο Σαμάνος» (2008).

Διονύσης Σαββόπουλος: Οι συνεργασίες

Εκτός από τις φορές που τον έχουμε απολαύσει solo, έχει κάνει και ιστορικές συνεργασίες. Στο ξεκίνημα του εμφανιζόταν σε νυχτερινά κέντρα μαζί με τη Μαρία Φαραντούρη και τον Μάνο Λοΐζο.

Όλοι θυμούνται την συνεργασία του με τη Σωτηρία Μπέλλου στο Ζεϊμπέκικο (Με Αεροπλάνα & Βαπόρια).

Έκτοτε έχει κάνει αμέτρητες εμφανίσεις και με νεότερους καλλιτέχνες όπως Αλκίνοο Ιωαννίδη, Μίλτο Πασχαλίδη, Δήμητρα Γαλάνη, Θανάση Παπακωνσταντίνου και άλλους πολλούς.

Και ενώ στο άκουσμα του ονόματος του περιμένεις να δεις τις προαναφερθείσες συνεργασίες, δεν είναι λίγες οι φορές που κολύμπησε και σε άλλα νερά.

Κανείς δεν θα ξεχάσει ο καλοκαίρι του 2004, στο Ηρώδειο, στη συναυλία με την οποία ο Διονύσης Σαββόπουλος γιόρτασε τα 40 χρόνια του στο τραγούδι και τα 60 χρόνια του στη ζωή, η Καλομοίρα βγήκε από μία τούρτα.

Επίσης, δεν πάνε ούτε πέντε χρόνια από όταν ανέβηκε στην σκηνή με την Κλαυδία και τον Mente Fuerte ενώ η επανεκτέλεση του στο Ζεϊμπέκικο με τη Μαρίνα Σάττι και τον Μικρό Κλέφτη έχει συγκεντρώσει σε μόλις δύο χρόνια περίπου 2 εκατ. προβολές.

Η ζωή του και η πολιτική ταυτότητα

Ο Διονύσης Σαββόπουλος δεν μπορεί να πει κανείς ότι έδινε σπάνια συνεντεύξεις. Ήταν πάντα εξωστρεφής καλλιτέχνης και λάτρευε την επικοινωνία με τον κόσμο. Ωστόσο, για την προσωπική του ζωή γνωρίζουμε κυρίως ότι παντρεύτηκε με την Ασπασία Αραπίδoυ και έχουν δύο γιους, τoν Κoρνήλιo και τoν Ρωμανό αλλά και δύο εγγονούς, τον Διονύση και τον Ανδρέα.

Παράλληλα με τις ζωντενές εμφανίσεις και τη δισκογραφία, ο Διονύσης Σαββόπουλος, παρουσίασε την τηλεοπτική εκπομπή με τίτλο «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι», το 1986-1987.

Πολλές φορές εκτός από τη μουσική του, απασχόλησε και με τις πολιτικές του απόψεις ενώ δηλώσεις του κατά καιρούς έχουν «μπερδέψει» τους ακροατές του.

Τα τελευταία χρόνια είχε δηλώσει τη στήριξη του στον Κυριάκο Μητσοτάκη με πιο πρόσφατη δήλωσε το 2023, κατά την οποία είπε: «Ελπίζω σε μια αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας».

Ωστόσο, ο συνθέτης είχε πάντα πολιτικό στοίχο και τραγούδια συνιφασμένα με την Αριστερά. Μάλιστα, και ο ίδιος υπήρξε μέλος της νεολαίας της ΕΔΑ, ενώ για τις τότε πολιτικές του πεποιθήσεις είχε βασανιστεί δύο φορές στο «κολαστήριο» της οδού Μπουμπουλίνας από τη διαβόητη Ασφάλεια, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 1967, δηλαδή τους πρώτους μήνες της Χούντας.