Δημοσιογράφοι και παρουσιαστές «αποχαιρετούν» τον Γιώργο Παπαδάκη: «Δεν θα ξεχαστείς ποτέ»

Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του Γιώργου Παπαδάκη σε δημοσιογράφους και τηλεθεατές και δεκάδες είναι οι συλλυπητήριες αναρτήσεις στα social media.

Ο Γιώργος Λιάγκας, που συστεγαζόταν στον ANT1 με τον δημοσιογράφο έγραψε χαρακτηριστικά: «Η απώλεια είναι τεράστια για τη δημοσιογραφία, για την ελληνική τηλεόραση, για τον ΑΝΤ1. Για μένα όμως είναι κάτι πολύ πιο βαθύ και προσωπικό.

Έχασα έναν φίλο, έναν δάσκαλο, έναν άνθρωπο–παράδειγμα. Έναν επαγγελματία δουλευταρά, με αρχές, με ήθος, με ευθύνη απέναντι σε αυτό που έκανε και σε αυτούς που συνεργαζόταν μαζί του.

Ήταν σημείο αναφοράς για όλους μας. Μια σταθερά. Ένας άνθρωπος που μας έμαθε τι σημαίνει να αντέχεις, να στέκεσαι όρθιος, να σέβεσαι τη δουλειά και το κοινό.

Είμαι συντετριμμένος. Καλό σου ταξίδι, Γιώργο. Δεν θα ξεχαστείς ποτέ» έγραψε χαρακτηριστικά.

Σε μια πιο λακωνική δήλωση προχώρησε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου αναρτώντας: «Γειά σου Γιώργο… Σ´ευχαριστώ για τότε που έφτασα στην Αθήνα…και θα σε ευχαριστώ για πάντα… Καλό ταξίδι…».

Και η Φαίη Σκορδά με τη σειρά της προχώρησε σε ένα ακόμα πιο σύντομο «αντίο» με μια φωτογραφία που «τα λέει όλα». Στη φωτογραφία/story φαίνεται εκείνη και ο Γιώργος Παπαδάκης,με την παρουσιάστρια να γράφει: «Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια».

Ο δημοσιογράφος Νίκος Χατζηνικολάου, με επίσης μακρά πορεία στην τηλεόραση ανήρτησε: «Αγαπημένε φίλε σε αποχαιρετώ με μεγάλη συγκίνηση,με μεγάλη στενοχώρια.Εφυγες τώρα που επιτέλους θα ζούσες,μετά από τόσες δεκαετίες σκληρής δουλειάς… Αφήνεις πίσω σου μια λαμπρή διαδρομή στη δημοσιογραφία και ένα αποτύπωμα εντιμότητας,αλλά και ανθρωπιάς!

Όσοι σε γνωρίσαμε και εργαστήκαμε μαζί σου δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ!».