Γιώργος Παπαδάκης: Η τελευταία εκπομπή του και η στιγμή που ξεσπά σε κλάματα στο «Καλημέρα Ελλάδα»

Θλίψη έχει προκαλέσει στον δημοσιογραφικό κόσμο και όχι μόνο, ο αιφνίδιος θάνατος του Γιώργου Παπαδάκη. Η εκπομπή του, η μακροβιότερη εκπομοπή της ελληνικής τηλεόρασης μας είχε χαρίσει πολλές «καλημέρες».

Την τελευταία «καλημέρα» όμως, ο δημοσιογράφος την είπε 4 Ιουλίου του 2025 με δάκρυα στα μάτια.

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον ΑΝΤ1. Θοδωρή σε ευχαριστώ, άξιε συνεχιστή του Μίνωα, που με έσπρωξε να κάνω αυτό που ονειρευόμουν».

Εδώ και 34 χρόνια να με αντέξετε και να αντέξω! Καλημέρα Ελλάδα για τελευταία φορά, δεν θα χαθούμε! Έχετε την αγάπη, την εκτίμησή μου και τον σεβασμό μου. Καλημέρα Ελλάδα».