Δημοσκοπήσεις μετά τη ΔΕΘ: Μοιρασμένοι οι πολίτες για τα νέα μέτρα - «Σημαντικά αλλά όχι αρκετά»

Αμέσως μετά τη ΔΕΘ και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν την άποψη των πολιτών για τα νέα μέτρα και όχι μόνο.

Συγκεκριμένα ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων της Opinion Poll (για το Action24) και RealPolls(για το protagon).

Παρά την κοινή διαπίστωση ότι η ακρίβεια αποτελεί το υπ’ αριθμόν ένα πρόβλημα για τους πολίτες — με το 56,6% στη μέτρηση της Opinion Poll να την αναδεικνύει ως κυρίαρχη απειλή για τη χώρα — οι πολίτες εμφανίζονται μοιρασμένοι ως προς την αποτελεσματικότητα των μέτρων που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ από τον πρωθυπουργό.

Διχασμένοι οι πολίτες για τα νέα μέτρα

Ενδεικτικά, το 53% δηλώνει από «λίγο» έως «πολύ» ικανοποιημένο από τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη, ενώ περίπου επτά στους δέκα θεωρούν ότι τα επιμέρους μέτρα είναι σε κάποιο βαθμό σημαντικά. Ωστόσο, στην έρευνα της RealPolls, η αποδοχή είναι πιο συγκρατημένη: μόλις το 22,8% θεωρεί πως τα μέτρα θα βελτιώσουν ουσιαστικά την καθημερινότητά του, ενώ το 73,6% (47% «σίγουρα όχι» και 26,6% «μάλλον όχι») δηλώνει πως δεν αναμένει θετική αλλαγή στην προσωπική του οικονομική κατάσταση.

Διαβάστε ακόμα: Δημοσκόπηση Action24: Η διαφορά ΝΔ - ΠΑΣΟΚ και ο οριακός ΣΥΡΙΖΑ - Πόσοι θα ψήφιζαν ένα κόμμα Τσίπρα

Το κλίμα αυτό αποτυπώνει μια κοινωνία που — παρότι αναγνωρίζει προσπάθεια από πλευράς κυβέρνησης — αντιμετωπίζει τις εξαγγελίες με σκεπτικισμό ως προς την πρακτική τους αξία. Αξιοσημείωτο είναι ότι το 37,2% θεωρεί πως η κυβέρνηση καταβάλλει προσπάθεια, εντός των ορίων της οικονομίας, για τη στήριξη των νοικοκυριών, ενώ μόλις το 33,3% εκτιμά ότι τα μέτρα θα οδηγήσουν σε προσωπική βελτίωση των οικονομικών τους.

Την ίδια ώρα, η διεύρυνση της αδιευκρίνιστης ψήφου στο 23,1% στη μέτρηση της RealPolls, σε συνδυασμό με την απουσία ισχυρής εναλλακτικής πρότασης από την αντιπολίτευση, σκιαγραφεί ένα πολιτικό τοπίο όπου κυριαρχεί η σχετική υπεροχή της ΝΔ, αλλά χωρίς πολιτικό ενθουσιασμό ή δυναμική ευρείας κοινωνικής στήριξης.

Διατηρεί πλεονέκτημα η ΝΔ

Σε επίπεδο εικόνας, η ΝΔ φαίνεται να διατηρεί πλεονεκτήματα – τόσο στην καταλληλότητα του πρωθυπουργού όσο και στην πρόθεση ψήφου – ειδικά στη μέτρηση της Opinion Poll, όπου αγγίζει και πάλι το 30,5%, με διαφορά 16,5 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ.

Διαβάστε ακόμα: Δημοσκόπηση Interview: Ποιον επιλέγουν οι πολίτες ανάμεσα σε Τσίπρα, Καρυστιανού και Σαμαρά

Ωστόσο, η εικόνα αυτή δεν συνοδεύεται από πολιτική ή κοινωνική ανάταση. Αντίθετα, ενισχύεται η αίσθηση κόπωσης μετά από μια εξαετία διακυβέρνησης και η αβεβαιότητα για το εάν τα μέτρα είναι αρκετά για να μετριάσουν τις πιέσεις στην κοινωνία. Αυτό αποτυπώνεται όχι μόνο στην αμφίθυμη στάση απέναντι στα μέτρα, αλλά και στην παραδοχή ότι το 63% των πολιτών αδυνατεί να αποταμιεύσει και σχεδόν 1 στους 5 δεν καλύπτει καν τις βασικές ανάγκες.

Σε αυτό το περιβάλλον, η κυβέρνηση διατηρεί μεν την πολιτική πρωτοκαθεδρία, ωστόσο βρίσκεται αντιμέτωπη με την πρόκληση να μετατρέψει την αμυντική στήριξη του εκλογικού σώματος σε θετική εμπιστοσύνη.

Η δημοσκοπική υπεροχή δεν μεταφράζεται σε κοινωνική σιγουριά ή βελτίωση της καθημερινότητας. Το μήνυμα είναι σαφές: οι πολίτες ακούνε, αλλά δεν πείθονται εύκολα — και απαιτούν πλέον ουσιαστικά, μετρήσιμα αποτελέσματα.