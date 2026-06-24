Η αμέλεια που έφερε μπελάδες, η νέα... παλιά φρουρά του Τσίπρα και τα στοιχεία που μαζεύει ο Μακάριος 

Η υπόθεση του Δημήτρη Αβραμόπουλου είναι η απόλυτη επίδειξη του γεγονότος ότι η αμέλεια φέρνει μπελάδες. Και αυτό γιατί δύο φορές κλήθηκε από τις βελγικές αρχές να δώσει εξηγήσεις με την ιδιότητα του υπόπτου ο πρώην υπουργός και επίτροπος της Ελλάδας στην Κομισιόν, όμως δεν ανταποκρίθηκε. Την τρίτη φορά οι Βέλγοι δεν τον κάλεσαν απλά για καφέ, αλλά εξέδωσαν ένταλμα. Είναι προφανές ότι η υπόθεση που τον αφορά θεωρείται αποδεικτικά εξαιρετικά αδύναμη, τουλάχιστον σύμφωνα με πηγές που έχουν άποψη της δικογραφίας. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο Αβραμόπουλος δεν μπήκε σε μπελάδες και πρέπει τώρα να αποδείξει ότι δεν είναι ελέφαντας. Βεβαίως, όπως το είπε χθες σε συνέντευξή του ο Άδωνις, πρώτη φορά βλέπω μίζα δηλωμένη και φορολογημένη.

Φειδωλές οι αντιδράσεις

Αν εξαιρέσει κανείς την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ του παλιού φίλου του Αβραμόπουλου Αλέξη Τσίπρα που κάλεσε τον Μητσοτάκη να τον διαγράψει, όπως έκανε το ΠΑΣΟΚ με την Εύα Καϊλή, μάλλον φειδωλές είδα τις αντιδράσεις των άλλων κομμάτων. Προφανώς, όταν δεν έχεις άποψη του φακέλου, δεν μπορείς να πεις και πολλά. Υπάρχει όμως και μία ακόμα παρατήρηση, ότι μετά το πρόσφατο φιάσκο του ΟΠΕΚΕΠΕ 2 συμμαζεύτηκαν ως προς τα βιαστικά συμπεράσματα.

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Τα στοιχεία του Μακάριου

Μαθαίνω ότι τις αμέσως επόμενες μέρες ο Μακάριος Λαζαρίδης που έφυγε με θόρυβο από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα παρουσιάσει στοιχεία που θα τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς του ότι δεν διορίστηκε παράνομα σε θέση επιστημονικού συνεργάτη στο Δημόσιο. Προφανώς και θα περιμένουμε να δούμε τα στοιχεία αυτά, όμως τον Μακάριο τον έφαγε κυρίως το κεφάλι του και η εσφαλμένη εκτίμησή του ότι σε μία τηλεοπτική συνέντευξη θα μπορούσε να βγει από πάνω. Αυτό δεν ξέρω αν το έχει καταλάβει, αλλά δεν είναι και δικό μου πρόβλημα.

Η κινητοποίηση του Χατζηδάκη στα Βόρεια

Ευχαριστημένος ήταν ο Κωστής Χατζηδάκης από την προσέλευση του κόσμου στην ομιλία που έκανε τη Δευτέρα (22/06) στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, σε διοργάνωση του Ιδρύματος Κωνσταντίνου Καραμανλή. «Αυτό δείχνει ότι οι Νεοδημοκράτες έχουν αρχίσει να κινητοποιούνται», έλεγε σε συνομιλητές του. Πάντως ο Χατζηδάκης είναι γενικώς… κινητοποιημένος γιατί κάνει συνέχεια περιοδείες. Όχι μόνο στην εκλογική του περιφέρεια, τον Βόρειο Τομέα, αλλά σε ολόκληρη την Ελλάδα. Μετά τη Θεσσαλονίκη, αύριο Πέμπτη θα βρίσκεται στην Τρίπολη και την ερχόμενη Δευτέρα θα βρίσκεται πάλι Θεσσαλονίκη. Και ασφαλώς η προτίμηση Χατζηδάκη για τη Βόρειο Ελλάδα έχει να κάνει με την ευρύτερη εκλογική στόχευση της ΝΔ που προσπαθεί να «συμμαζέψει» την κατάσταση στον Βορρά, γι’ αυτό και είχαν προηγηθεί περιοδείες του αντιπροέδρου σε Πέλλα, Κιλκίς και Χαλκιδική.

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Νέα, παλιά φρουρά και άρωμα ΠΑΣΟΚ

Με την ανακοίνωση των 50 ονομάτων της σκιώδους κυβέρνησης γίνεται αντιληπτό οτι ο Αλέξης Τσίπρας επιβραβεύει στελέχη όπως ο χειρουργός Σπύρος Δρίτσας και η ιστορικός Ιωάννα Λαλιώτου που έχουν καταφέρει να σταθούν με επιχειρήματα στις συζητήσεις. Δεν λείπουν στελέχη όπως ο Κουτεντάκης και ο Τεμπονέρας που γνωρίζει από παλιά αλλά και ο Μάριος Σκανδάμης που μόλις μια ημέρα πριν την ανακοινωση του, έφυγε από το ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα έχει υπάρξει γενικός γραμματέας του υπουργειου Δικαιοσύνης και στην κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου αλλά και του Αντώνη Σαμαρά. Ενώ η Μαρία Λεπενιώτη ως πρώην αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου και η Χριστίνα Τσαγκλή, αντιπρόεδρος του Δικηγορικου Συλλόγου Αθήνας, δίνουν το δικό τους συμβολισμό. Επίσης η επιλογή του Θωμά Μόσχου για τον τομέα αγροτικής ανάπτυξης, που είχε πρωτοστατήσει στις αγροτικές κινητοποιήσεις, δείχνει τη γείωση με την κοινωνία που επιθυμεί ο πρώην πρωθυπουργός.

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Λήξη τελεσίγραφου και συμβιβασμός

Με τη λήξη του τελεσIγραφου του Παύλου Πολάκη για απάντηση από τον Σωκράτη Φάμελλο εάν έχει καταλήξει με τον Αλέξη Τσίπρα σε κάποιο σχέδιο, έρχονται και εξελίξεις. Την Πέμπτη συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ με θέμα την εξειδίκευση της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής, δηλαδή στην ουσία ενημέρωση για τις κινήσεις που έχουν γίνει ή προκειται να γίνουν. Ωστόσο μαθαίνω πως το κομμαιτκό όργανο θα συνεδριάσει έπειτα από την... απειλή Πολάκη ότι θα καταθέσει 70 υπογραφές για να συγκληθεί η Κεντρική Επιτροπή. Φαίνεται πως ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είδε πως θα ειναι πιο ευκολα τα πράγματα στην Πολιτική Γραμματεία.