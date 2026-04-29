Ανησυχία και ερωτηματικά για τα κενά ασφαλείας στα δημόσια κτίρια προκάλεσε η επίθεση του 89χρονου στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στο κτίριο του Πρωτοδικείου. Ο διοικητής του e-ΕΦΚΑ διευκρίνισε σήμερα (29/4) ότι εξετάζονται περαιτέρω μέτρα ασφαλείας.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Αλέξανδρος Βαρβέρης, αρχικά πριν προχωρήσει στους τρόπους αντιμετώπισης των επεισοδίων της Τρίτης και στα μέτρα που πρέπει να ληφθούν μετέπειτα, περιέγραψε το περιστατικό με τον 89χρονο.

Με βάση τα όσα δήλωσε, ο 89χρονος ανέβηκε στον τέταρτο όροφο, έβγαλε από την καμπαρντίνα του μια κοντόκανη καραμπίνα, ζήτησε από έναν υπάλληλο να σκύψει, πυροβόλησε απέναντι όπου βρισκόταν ένας άλλος υπάλληλος, τον βρήκαν τα σκάγια στο πόδι και μετά έφυγε από το κατάστημα. Στη συνέχεια, ενημέρωσε ότι ο εργαζόμενος είναι καλά στην υγεία του.

Διοικητής ΕΦΚΑ: Τι απαντά στις κατηγορίες για κενά ασφαλείας

Αναφορικά με τις κατηγορίες περί ελλιπούς ασφάλειας στον ΕΦΚΑ, δίνοντας μια εικόνα για το καθεστώς των δημοσίων υπηρεσιών, ο διοικητής απάντησε: «Αντιλαμβάνομαι πάρα πολύ την αγωνία των ανθρώπων που εργάζονται στον ΕΦΚΑ και την αγωνία των δικαστικών υπαλλήλων.

Εάν γίνουν αστυνομοκρατούμενα τα καταστήματα, τότε οι πρώτοι που θα διαμαρτύρονται θα είναι οι υπάλληλοι και εσείς οι ίδιοι και οι πολίτες. Επίσης, εγώ δεν μπορώ να βρω ή εσείς που μιλάτε με πάρα πολύ κόσμο και έχετε πολύ γνώση, να μου πείτε έναν τρόπο ένας ιδιωτικός αστυνομικός αν μπορεί να οπλοφορεί ή αν μπορεί να ελέγχει κάποιον που εισέρχεται σε ένα κτίριο».

Σχετικά με τα ραντεβού, που αποτελούν έναν τρόπο φιλτραρίσματος των εισερχόμενων, όπως συμβαίνει σε ιδιωτικές εταιρείες, έτσι και στα κτίρια του Οργανισμού, ο κ. Βαρβέρης σημείωσε «όταν έρχεται ο πολίτης και δεν έχει κλείσει ραντεβού, γίνεται μια τεράστια φασαρία. (…) Ο πολίτης όταν εισέρχεται σε μία δημόσια υπηρεσία έχει την αίσθηση ότι του ανήκει. Στα μέσα μαζικής επικοινωνίας και στις πολυεθνικές εταιρείες, ο εισερχόμενος δεν έχει την αίσθηση ότι του ανήκει. (…) Αυτό είναι θέμα κουλτούρας, κουλτούρας και πολιτισμού, την οποία αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούμε να την αλλάξουμε έτσι απλά.

Μέχρι στιγμής έχουμε ιδιωτική εταιρεία η οποία φυλάει τις τοπικές διευθύνσεις. Έχουμε ραντεβού έτσι ώστε να γνωρίζουμε ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει στο κατάστημα. Υπάρχει μια ελαστικότητα στα ραντεβού.

Υπάρχει μία ελαστικότητα σε σχέση με τα ραντεβού γιατί πολύ απλά γίνεται και υπάρχει προσπάθεια να εξυπηρετήσουμε όλους τους πολίτες που εισέρχονται.

Και αν είστε εσείς επικεφαλής μιας δημόσιας υπηρεσίας και έρθει ένας γεροντάκος στην είσοδο και σας πει, εγώ δεν έχω ραντεβού, θέλω να μην το δεχτείτε και θα δω τι θα μου πείτε την άλλη μέρα αν δεν το δεχτείτε.

Άρα λοιπόν, θέλω να σας πω ότι τα ξέρουμε αυτά. Από την άλλη, προσπαθούμε με τον καλύτερο τρόπο να εξυπηρετήσουμε όσο περισσότερους πολίτες μπορούμε, όσο περισσότερο μπορούμε.

Γιατί, στην ίδια λογική ας πούμε τον Μάρτιο που είχαμε θέμα με την ασφαλιστική ικανότητα, είχα βγάλει εγώ μία οδηγία και είχα πει ότι ακυρώνονται τα ραντεβού που έχουν σχέση με την ασφαλιστική ικανότητα, έτσι ώστε οι πολίτες να μπορούν ανά πάσα ώρα και στιγμή να διορθώσουν το όποιο πρόβλημα έχουν και έτσι έπρεπε να γίνει, γιατί πολύ απλά έπρεπε να εξυπηρετηθούν. Άρα καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένας ζυγός εκεί πέρα, πότε χαλαρώνω και πότε δυναμώνω».

Ερωτηθείς για τη δυνατότητα να μπει ενδεχομένως ένα μηχάνημα X-ray στα κτίρια, ο κ. Βαρβέρης εξήγησε ότι για να λειτουργήσει χρειάζονται δύο επιπλέον άτομα, «ένας για να το χειρίζεται και να βλέπει και ένας στην είσοδο, χρειάζεται και άλλο προσωπικό. Αυτό είναι κάτι που θα το δούμε, αλλά απαιτεί ένα κόστος, μια υποδομή στην οποία δεν λέει κανείς όχι, είναι κάτι που πρέπει να το ελέγξουμε από δω και πέρα».

Τι δήλωσε ο διοικητής του ΕΦΚΑ για τα κίνητρα του 89χρονου

Αναφορικά με το γιατί είχε στοχοποιήσει τον ΕΦΚΑ ο δράστης με τα μέχρι τώρα δεδομένα, ο κ. Βαρβέρης επισήμανε ότι «οι υποθέσεις του κυρίου είναι προ ΕΦΚΑ, του τέως ΙΚΑ και του τέως ΟΓΑ».

«Ο άνθρωπος αυτός είχε μία σύνταξη από την Αμερική, μια πολύ μικρή σύνταξη από τη Γερμανία και μια πολύ μικρή σύνταξη από τον τέως ΟΓΑ, όντας 6 χρόνια ασφαλισμένος στον ΟΓΑ χωρίς να πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές, από τις παλιές διατάξεις του τέως ΟΓΑ.

Από κει και πέρα διεκδικούσε με 80 ημέρες ασφάλισης συνολικά στο ΙΚΑ να πάρει κάποιου είδους διαδοχική ασφάλιση μεταξύ ΙΚΑ και ΟΓΑ. Αντιλαμβάνεστε και μόνοι σας ότι ασφαλιστικά αυτό δεν γίνεται αλλά είχε βάλει μια εμμονή ότι πρέπει να πάρω σύνταξη και από την Ελλάδα, χωρίς να έχει εργαστεί αντίστοιχα στην Ελλάδα. Οι αποφάσεις βγήκαν απορριπτικές. Επαναλαμβάνω, το ’15- ’16- ’17, εκεί συμβαίνουν όλα αυτά.

Βγήκαν απορριπτικές οι αποφάσεις. Έκανε ένσταση. Πήγε στην Τοπική Διοικητική Επιτροπή. Του την απέρριψε η Τοπική Διοικητική Επιτροπή την ένσταση. Πήγε στα δικαστήρια. Έχασε δύο φορές στα δικαστήρια, τη δεύτερη φορά δεν προσήλθε κιόλας στο δικαστήριο. Και είχε μία εμμονή λοιπόν με τον ΕΦΚΑ, με το τέως ΙΚΑ μάλλον και με τα δικαστήρια τα οποία έβγαλαν την απόφαση που έβγαλαν. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι λίγο το θέατρο του παραλόγου» είπε χαρακτηριστικά.

Ως προς το κατά πόσο η υπηρεσία σεκιούριτι έπραξε ό,τι έπρεπε κατά το πρωτοφανές περιστιατικό, ο κ. Βαρβέρης είπε «είναι το πρώτο εικοσιτετράωρο, θα ήταν ανώριμο από μέρους μας και ασόβαρο να ασχοληθούμε με αυτό. Είναι κάτι για το οποίο θα ασχοληθούμε από τώρα και μετά. Πρώτο μας μέλημα ήταν η ασφάλεια των εργαζομένων, η ασφάλεια του ανθρώπου ο οποίος πήγε στο νοσοκομείο, να δούμε ότι είναι καλά, η διαχείριση του συμβάντος και από κει και πέρα θα ασχοληθούμε και με αυτό που μόλις μου είπατε. Τώρα είναι η ώρα του».