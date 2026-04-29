Στην Ευελπίδων ο 89χρονος - «Δεν ήθελα να σκοτώσω αλλά να φοβίσω το σύστημα» ισχυρίζεται

Λίγα λεπτά μετά την έξοδο από τη ΓΑΔΑ, έφτασε στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων ο 89χρονος, ο οποίος το πρωί της Τρίτης (28/04), εισέβαλε στα γραφεία του ΕΦΚΑ Κεραμεικού και πυροβόλησε υπάλληλο. Στη συνέχεια μετέβη στο Εφετείο Αθηνών και τραυμάτισε άλλα τέσσερα άτομα.

Μετά τις δύο επιθέσεις, ο άνδρας εντοπίστηκε στην Πάτρα, όπου είχε μεταβεί στο μεσοδιάστημα.

Σημειώνεται πως ο ηλικιωμένος είναι άτομο με βεβαρημένο ψυχολογικό ιστορικό, το οποίο στο παρελθόν είχε νοσηλευτεί με εισαγγελική παραγγελία.

Το 2018 είχε λάβει άδεια οπλοφορίας, με γνωμάτευση από ιδιώτη ψυχίατρο, αλλά έναν μήνα αργότερα αποφασίστηκε ο εγκλεισμός του. Το γεγονός αυτό προκαλεί πολλά ερωτήματα για το πώς κατάφερε να πάρει τη βεβαίωση, αλλά και το πώς μπόρεσε να βρει όπλο στη συνέχεια.

Για την επίθεσή του, ο 89χρονος χρησιμοποίησε μία τροποποιημένη καραμπίνα, την οποία και άφησε στα γραφεία της Λουκάρεως, όπου πυροβόλησε τέσσερα άτομα.

Τα λόγια του 89χρονου μέσα από τη ΓΑΔΑ

Την ίδια ώρα, έρχονται στο φως τα πρώτα του λόγια μέσα από τη ΓΑΔΑ. Σύμφωνα με τον ηλικιωμένο, δεν είχε σκοπό να σκοτώσει κάποιον, αλλά ήθελε να κάνει μία επίθεση στο σύστημα.

«Δεν είχα ανθρωποκτόνο πρόθεση, ήθελα μόνο να φοβίσω το σύστημα. 40 χρόνια εργασίας στο Σικάγο, λαμβάνω σύνταξη 2.614 δολάρια» είπε.

Όσον αφορά στο αίτιο της επίθεσης, ισχυρίστηκε πως «το ΙΚΑ αλλοίωσε τα ένσημά μου, από 472 έγιναν 37. 21 χρόνια αδικίας και ταλαιπωρίας από τις ελληνικές Αρχές. Με προσέβαλαν: "Ήρθες από την Αμερική να πάρεις σύνταξη;"» είπε, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1.

Επίσης, ισχυρίστηκε ότι δεν στόχευσε κανέναν άνθρωπο, αλλά πυροβόλησε στον αέρα.

«Πυροβόλησα στο έδαφος, δεν στόχευσα άνθρωπο. Άφησα το όπλο και σημείωμα ως πράξη απελπισίας και διαμαρτυρίας».

«Είμαι 90 ετών, προτιμώ τη φυλακή από το γηροκομείο. Είχα προειδοποιήσει από το 2019. Με είχαν κλείσει στο Δαφνί. Καταγγέλω ελλιπή έλεγχο ασφαλείας στον ΕΦΚΑ» κατέληξε.